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女童溺水後死亡事件已和解 幼兒園負責人獲緩刑

中央社 / 台北7日電

新北林口區某幼兒園108年發生女童溺水昏迷事件，女童1年多後過世。一審依過失致死罪判張姓負責人等3人8月至1年徒刑。二審今考量3人與家屬和解，輕判並宣告緩刑。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，張姓負責人、涂姓園長，及莊姓教保員於今年2月11日都與被害人父母達成和解，且考量3人為一時失慮，經過這次起訴審判，已知所警惕，應無再犯之虞，依過失致死罪分別判處7月至8月不等徒刑，各宣告緩刑2年。可上訴。

判決書指出，這起意外發生在民國108年8月6日上午10時許，當時林口某幼兒園內，多名幼童在老師帶領下在園內戲水池內玩水，1名4歲女童意外在水深約60公分池中溺水，被救起時已無生命跡象，1年多後因多重器官衰竭等原因過世。

判決書指出，張姓負責人及涂姓園長未聘僱及安排妥適人力，事發當下泳池中只有2名教師在場，其中莊姓教師甚至擅自離去更換衣服，獨留另1名教師看顧18名幼童，導致女童溺水時，因現場老師人力不足而未及時發現。

一審認為，張姓負責人及涂姓園長本可在人力不足之下，停止戲水課程，或聘僱及安排妥適人力以降低師生比，維護幼兒於戲水活動安全，仍疏未注意，在師生比過高情形下進行戲水活動，終致這件憾事。

一審審酌3人過失行為違反義務程度均非輕微，造成被害人死亡結果損害甚大，3人未和解或賠償，判處張姓負責人1年徒刑，涂姓園長及莊姓教保員各8個月徒刑。案經上訴，由二審審理。

溺水 幼兒園 林口

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