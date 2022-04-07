快訊

疫情攻破高教龍頭 台大2職員確診近20人送PCR採檢

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國務機要費案明續審理 吳淑珍「又」請假不來

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前總統陳水扁涉及國務機要費案，但他因保外醫治而停審，不過其他被告部分仍持續進行。台灣高等法院更二審明天續行審理，傳吳淑珍陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、吳的「助理」蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶出庭，但吳淑珍再次請假。

而今天，陳水扁卻開國際記者會，公開21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，總計1億3300萬2010元，還揭露曾資助大陸民運人士王丹。外界質疑陳的身體狀況是否真無法就審？

陳水扁因龍潭案、元大併復華案等判刑20年定讞，2015年1月以「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由獲保外醫治，2016年時高院裁定陳的部分停審，但其他被告則繼續審理。被兒子陳致中形容如「風中殘燭」的吳淑珍，更二審歷次開庭時也都稱病，4月1日更二審審理時，她的律師還拋出「判吳淑珍有罪等於判停審中的陳水扁有罪」說法，向合議庭喊話要保障陳的答辯權。

高院今也證實吳淑珍已「請假」，明天不出庭。

前總統陳水扁與妻子吳淑珍。資料照片。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁與妻子吳淑珍。資料照片。記者劉學聖／攝影

吳淑珍 陳水扁 陳致中

延伸閱讀

陳水扁保外就醫卻能開記者會 台中監獄說話了

陳水扁保外就醫卻能開記者會 台中監獄說話了

陳水扁大爆料 曾用國務機要費給施明德450萬

陳水扁大爆料 曾用國務機要費給施明德450萬

相關新聞

27年前移工弊案震驚社會只有1人自白 更九審逆轉無罪

1995年移工引進作業爆發官商勾結弊案，勞委會職業訓練局綜合規劃組法制科科長梁鴻達被控透過中間人、華僑沈維民協助，販售外...

老父不堪照顧腦麻女半世紀悶死她 高院判2年半理由出爐

79歲陳姓老翁長年照顧患有先天性腦性麻痺的女兒，前年3月清晨見女兒牙痛，吃止痛藥也無效，親手用棉被將她悶死，再尋短。陳送...

1少將貪汙15上將作伙相挺 韓豫平遞狀請求非常上訴

花東指揮部前少將參謀長韓豫平因貪汙2千多元加菜金，判刑4年6月確定，藍綠政治人物聲援，法務部承諾修法；韓趁勝追擊，今天遞...

高檔鐵板燒「鴨肝」當鵝肝賣 負責人被判刑主廚也有事

高雄知名鐵板燒餐廳「家蒂諾」，被員工踢爆用價值7216元的「鵝肝」套餐，是用較為低廉的鴨肝混充，餐廳李姓負責人最後被依詐...

國務機要費案明續審理 吳淑珍「又」請假不來

前總統陳水扁涉及國務機要費案，但他因保外醫治而停審，不過其他被告部分仍持續進行。台灣高等法院更二審明天續行審理，傳吳淑珍...

4歲女幼兒園溺水1年後亡 法官驚前一天戲水池就有意外

2019年一名4歲女童在新北市福林幼兒園深約60公分的戲水池溺水，翌年死亡，新北地方法院認為園方未聘僱、安排妥適人力，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。