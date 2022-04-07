國務機要費案明續審理 吳淑珍「又」請假不來

前總統陳水扁涉及國務機要費案，但他因保外醫治而停審，不過其他被告部分仍持續進行。台灣高等法院更二審明天續行審理，傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、吳的「助理」蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶出庭，但吳淑珍再次請假。

而今天，陳水扁卻開國際記者會，公開21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，總計1億3300萬2010元，還揭露曾資助大陸民運人士王丹。外界質疑陳的身體狀況是否真無法就審？

陳水扁因龍潭案、元大併復華案等判刑20年定讞，2015年1月以「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由獲保外醫治，2016年時高院裁定陳的部分停審，但其他被告則繼續審理。被兒子陳致中形容如「風中殘燭」的吳淑珍，更二審歷次開庭時也都稱病，4月1日更二審審理時，她的律師還拋出「判吳淑珍有罪等於判停審中的陳水扁有罪」說法，向合議庭喊話要保障陳的答辯權。