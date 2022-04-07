27年前移工弊案震驚社會只有1人自白 更九審逆轉無罪

1995年移工引進作業爆發官商勾結弊案，勞委會職業訓練局綜合規劃組法制科科長梁鴻達被控透過中間人、華僑沈維民協助，販售外勞配額，輿論譁然。梁、沈被依貪汙治罪條例起訴，案經26年審理，台灣高等法院更九審今判兩人被訴利用職權機會或身份圖利部分無罪，而被訴圖利未遂部分則免訴。

檢方起訴指出，梁鴻達1995年4月擔任法制科長前，兼任職訓局國會聯絡人，常受民意代表或助理請託，就有關外勞申請案件，轉請承辦人依慣例「提辦」（提前辦理）。1994年間，梁結識馬來西亞籍逾期在台居留、從事國外外勞仲介引進國內的業者沈維明，兩人覺得國內移工仲介業者或廠商，因申請移工核准來台或展延，動輒須耗費數月至半年不等時間，因此利用梁可向職訓局承辦人「公務請託」的機會，由沈出面，向業者收取不法財物。

檢方指出，梁、沈除向康林、鎵鴻兩家人力仲介公司分別收取119萬4千、25萬5千元的「趕件費用」外，梁1995年10月和家人到泰國旅遊，也透過沈向鎵鴻公司負責人索取5萬元「旅費」。檢方認為兩人涉犯貪汙治罪條例貪汙圖利罪嫌。

當時這件被疑涉嫌變相販售「外勞配額」的弊案，傳有4名以上的立法委員及多名勞委會、職訓局高層官員代業者出面關說，或企圖分配外勞配額給特定業者。梁到案時也承認有立委向他施壓，甚至有立委用威脅利誘的方式，逼他暫不處罰一些違規引進外勞的廠商。但經檢方調查，認為立委即使替外勞仲介業者爭取外勞配額，也沒有行賄或其他脅迫承辦人員違背職權行事，其他官員也沒有瀆職的確切證據。

台北地方院原判梁鴻達8年6月徒刑、褫奪公權4年，判沈維明5年6月徒刑、褫奪公權2年，所得財物149萬9千元沒收。經不斷上訴、最高法院撤銷與發回更審，至今仍未確定。

高院更九審認為，沈維明對部分犯罪事實雖曾自白，但梁鴻達始終否認，雖然李姓證人證稱有付給沈1個人頭2、3千元快件費和1萬元保證金，但趕件費是「國外」的趕件，保證金是工人進來後即會退還，與沈的自白不符。依卷內證據，除沈的自白外，無任何證據可證明梁行求、期約、收受賄賂。

此外，梁鴻達到泰國旅遊時雖有拿錢，但鎵鴻負責人則證稱是因為沈維明錢不夠，才「贊助」5萬元。更九審指無從認定是梁利用職務圖取不法利益。因檢方的舉證不足以證明梁、沈收收賄，此部分判無罪。