4歲女幼兒園溺水1年後亡 法官驚前一天戲水池就有意外

2019年一名4歲女童在新北市福林幼兒園深約60公分的戲水池溺水，翌年死亡，新北地方法院認為園方未聘僱、安排妥適人力，依過失致死罪判負責人張文卿等3人各8月至1年不等徒刑。因園方與被害家屬和解，台灣高等法院今改判張、園長涂芳鈴7月徒刑，處老師莊雪燕6月得易科罰金之刑，皆緩刑2年。涂女與莊女也須履行賠償義務。

當年8月6日上午，幼兒園內的老師帶學童們在園內戲水池玩水，但這名4歲女童卻溺水，被救起時已無生命跡象，1年多後因多重器官衰竭而死亡。案發當時只有兩名老師在場，其中女老師莊雪燕離開水池去更衣，另一名老師得看顧18名幼童。

新北地院審理時，莊女認罪，但張文卿和涂芳鈴都否認有過失，並主張「就醫超過1年，死亡與過失有無關係需要釐清」「當初女童在急救下，是有生命跡象，以當下情形只有過失傷害」。新北地院認為張和涂女沒有聘僱適當的人力，現場老師人力不足而沒及時發現。

新北地院認為張文卿身為幼兒園負責人，有權決定幼兒園是否、以及該如何使用具有較高危險性的戲水池，並聘僱及安排妥適人力；女園長涂芳鈴也有權安排人力維護幼兒於戲水活動的安全；莊姓女老師在師生比過高的情況下，還擅自去更換衣服，也都未與女童家屬達成和解或賠償損害，應懲儆。

檢方和3名被告皆上訴。高院認為，福林幼兒園在案發前一天才因戲水活動而有幼兒溺水，張文卿、涂芳鈴應當更加注意才對，卻在戲水課的時段召集人員開園務會議，僅安排莊雪燕、劉姓助理教保員負責戲水活動，未準備任何支援人手，過失明確。但高院認為，張等3人在今年2月11日與被害人父母達成調解，莊雪燕、涂芳鈴都已依約賠償第一期款，張文卿已依約給付120萬元完畢，量刑因子有變化。