性感女直播主涉賣淫？她反控公司誣告結果出爐

擁有34D性感身材的黃姓女直播主，因性感照片遭賣淫集團盜用當廣告，特地在社群網站提醒粉絲注意，未料被公司指控妨害風化等罪，求償違約金100萬元，官司纏訟多年終獲平反，但她認為一切都是公司嚴姓負責人設局，反控對方誣告、加重誹謗等罪；桃園地檢署調查誣告案，最後認定罪證不足不起訴。得再議。

據悉，黃姓女直播主目前僅30歲出頭，身材姣好、長相甜美，在臉書、IG都有數十萬粉絲簇擁，但她2018年因在限時動態張貼遭人盜用的自拍照，圖上附有「台灣最屌約炮站…沒有廢話直接做愛」等煽情文字，被公司指控妨害風化、違反兒少性剝削等罪，還被求償違約金100萬元。

黃女主張照片是遭人盜用，貼文用意是提醒粉絲不要上當，官司纏訟多年，才相繼獲台北地檢署不起訴處分和桃園地院判民事勝訴，但她認為一切是公司在幕後操作，懷疑是嚴姓負責人盜圖再加工文字，因此反控對方誣告和加重誹謗等罪。

桃園地檢署調查，桃園地院在審理違約金案時僅認定證據不足以證明含性暗示及性交易的照片是黃女製作張貼，未認定照片是嚴男偽造，而嚴男對公司簽約的直播主做資料蒐集及告發可疑非法情事，也是本於公司負責人的職責，難認有誣告或加重毀謗犯意。