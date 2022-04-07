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陳水扁記者會自清涉貪 游錫堃：官司要以無罪推定

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

涉國務機要費貪汙案的前總統陳水扁今天大動作開記者會自清，曾任扁時代行政院長的立法院長游錫堃今受訪表示，我國是民主國家，重視人權，官司要以無罪推定，扁當然可以就個人權益提出對他有利的證據，對扁的權利應該尊重。

游錫堃也提到，台灣是保障「言論自由」國家，也因為跟國際民主夥伴共享民主、自由、人權、法治等普世價值，才能在去年12月受邀參加美國主辦的「民主峰會」，台灣民主指數更被評比為2021年亞洲第1、全球第8。

游錫堃說，今年適逢國會全面改選30週年，回首為民主奮鬥的前輩先賢犧牲奉獻，「民主」這顆大樹要成長，需要的養分很多，若以「言論自由」、「新聞自由」、「學術自由」跟「出版自由」持續灌溉，便能夠抓穩根基，長得又壯又好。

游錫堃表示，盼台灣「民主之樹」能夠永遠枝繁葉茂，讓世世代代台灣人可在樹蔭下乘涼；也期待盡早看見民主之樹的種子，在香港、新疆、西藏萌芽茁壯。

游錫堃 人權 新聞自由

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