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嘉義市綠能中心前主任侵占4萬禮券 原數額歸還獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義市環保局綠能服務管理中心林姓前主任，2年多前推動節電綠能措施，委由業者協助執行，購入百元家樂福禮券共1千張，作為能源師獎勵金，計畫結束後承辦人員將411張禮券交由他保管，林竟占為己用支付購買Gogoro部分款項，一審被判2年8月，二審認他一時失慮挪用禮券，經機關告知後即以原數額歸還，改判2年，緩刑5年。

檢警調查，林男2019年1月1日起，是嘉義市環保局進用的約用人員，擔任綠能服務管理中心主任一職，負責綜理綠能服務管理中心業務推動的協調、執行，直至同年12月9日自行離職。

環保局為推動節電綠能措施，2018年間依相關計畫編列預算，委由工程公司協助執行、購置及保管每張面額100元家樂福禮券共1000張，並依該中心所制定獎勵標準按月依績效、轉介等核算能源管理師的獎勵金。

該計畫於同年2月28日結束，業者於3月28日將剩餘的411張禮券、價值4萬1100元，移交環保局計畫承辦人保管，後因承辦人員因病請假，10月間將該批禮券交接他保管。未料，他於11月間向不知情同事借用家樂福會員卡，搭配當月壽星及禮券促銷活動，以優惠價格7萬5980元購電動機車1輛供己使用，且以該批禮券支付部分車款，餘額3萬4880元則以信用卡刷卡支付。

直至隔年1月31日起，承辦人員多次詢問該批禮券下落，他才前往家樂福另行購買411張禮券，移交給對方，經政風室主任發現該禮券編號不同，經廉政署移送嘉義地檢署偵查起訴。一審認他犯侵占公用暨公有財物罪，處2年8月徒刑，褫奪公權3年，他認量刑過重，不服上訴。

台南高分院合議庭認為，林男於廉政署調查、檢察官偵訊、原審審理時坦承不諱，並於合議庭審理時自白認罪。同時，現在攻讀博士班的他請指導教授出具就學期間表現良好，向法官求情。

合議庭認為，林男僅犯侵占公有財物罪，於過程中並未同時涉犯他罪，犯罪情節應屬輕微，且所侵占的財物為價值4萬1100元禮券，所得財物在5萬元以下，依法減輕其刑。合議庭認林男經催討，即已另行購買等值禮券歸還嘉義市政府，侵占時間不長，積極彌補行為造成損害，在檢方也同意給予緩刑，認他犯侵占公有財物罪，處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付50萬元及提供240小時義務勞動，可上訴。

台南高分院認為，林男經催討已另行購買等值禮券歸還，侵占時間不長，積極彌補行為造成損害，改處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付50萬元及提供240小時義務勞動。圖／本報資料照
台南高分院認為，林男經催討已另行購買等值禮券歸還，侵占時間不長，積極彌補行為造成損害，改處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付50萬元及提供240小時義務勞動。圖／本報資料照

禮券 侵占 嘉義

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