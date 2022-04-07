嘉義市綠能中心前主任侵占4萬禮券 原數額歸還獲緩刑

嘉義市環保局綠能服務管理中心林姓前主任，2年多前推動節電綠能措施，委由業者協助執行，購入百元家樂福禮券共1千張，作為能源師獎勵金，計畫結束後承辦人員將411張禮券交由他保管，林竟占為己用支付購買Gogoro部分款項，一審被判2年8月，二審認他一時失慮挪用禮券，經機關告知後即以原數額歸還，改判2年，緩刑5年。

檢警調查，林男2019年1月1日起，是嘉義市環保局進用的約用人員，擔任綠能服務管理中心主任一職，負責綜理綠能服務管理中心業務推動的協調、執行，直至同年12月9日自行離職。

環保局為推動節電綠能措施，2018年間依相關計畫編列預算，委由工程公司協助執行、購置及保管每張面額100元家樂福禮券共1000張，並依該中心所制定獎勵標準按月依績效、轉介等核算能源管理師的獎勵金。

該計畫於同年2月28日結束，業者於3月28日將剩餘的411張禮券、價值4萬1100元，移交環保局計畫承辦人保管，後因承辦人員因病請假，10月間將該批禮券交接他保管。未料，他於11月間向不知情同事借用家樂福會員卡，搭配當月壽星及禮券促銷活動，以優惠價格7萬5980元購電動機車1輛供己使用，且以該批禮券支付部分車款，餘額3萬4880元則以信用卡刷卡支付。

直至隔年1月31日起，承辦人員多次詢問該批禮券下落，他才前往家樂福另行購買411張禮券，移交給對方，經政風室主任發現該禮券編號不同，經廉政署移送嘉義地檢署偵查起訴。一審認他犯侵占公用暨公有財物罪，處2年8月徒刑，褫奪公權3年，他認量刑過重，不服上訴。

台南高分院合議庭認為，林男於廉政署調查、檢察官偵訊、原審審理時坦承不諱，並於合議庭審理時自白認罪。同時，現在攻讀博士班的他請指導教授出具就學期間表現良好，向法官求情。