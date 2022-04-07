工程師掃墓燒紙錢跌坑全身6成灼傷 更二審獲國賠197萬

台中市蔡姓工程師在10年前到彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜，鄉公所因每年掃墓人潮多，在原有金爐旁設有焚燒紙錢的焚燒坑，蔡在燃燒紙錢時，不慎掉落焚坑，導致全身面積有6成燒燙傷，他認為鄉公所有疏失，請求國賠，更二審認為，鄉公所未設相關警示標誌、動線，涉有3成疏失，判鄉公所得賠197萬，公所可上訴。

判決指出，蔡姓男子是工程師，2012年4月2日前往彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜祖先，因掃墓人潮多，永靖鄉公所在原本金爐旁，再設置一處焚燒紙錢的焚燒坑，但蔡在燃燒紙錢時，因土石鬆動，導致蔡滑落到焚坑內，導致全身有近6成的燒燙傷面積，其中有近3成是三度燒燙傷。

蔡男指控，因為傷勢導致左右手掌疤痕攣縮，治療後皮膚排汗功能喪失51%以上，喪失勞動能力92.28%，認為公所沒有派專人在旁注意、設置警示標誌，也沒有在四周以圍籬完全隔絕，導致他滑落焚坑，涉有疏失，請求國賠。

鄉公所則辯稱，案發焚坑西面以排水溝為天然屏障，北面、東面做為焚燒金紙平台，並在土坑往外約80公分處架設高達100公分L型鐵網，南面以挖掘土方堆成高約80公分、寬約100公分的土堆作分界，足供民眾安全使用，但蔡是成年人，明知危險，仍繞到焚坑後側，強行攀爬南面土堆上焚燒金紙，導致滑落焚坑，與公所設置或管理無因果關係，就算認為公所應賠償，蔡也涉有過失。

台中高分院審理後，認定公所設置焚坑的安全性思考，有欠周詳，且在設置焚坑的5年期間，公所也沒有設置禁止在未架設鐵網圍籬的土堆，丟擲紙錢的警告標誌，公所安全管理也有所欠缺，認為公所應負損害賠償責任。

合議庭根據台大醫院的鑑定報告，認為蔡勞動能力減損比例為66%，以案發後至蔡65歲退休為止，仍有28年6月的勞動年齡，依每月4.6萬薪資計算，再乘上勞動減損的比例，減損部分為656萬餘元，另外還需加入就醫的交通費等費用。