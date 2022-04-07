老父不堪照顧腦麻女半世紀悶死她 高院判2年半理由出爐

79歲陳姓老翁長年照顧患有先天性腦性麻痺的女兒，前年3月清晨見女兒牙痛，吃止痛藥也無效，親手用棉被將她悶死，再尋短。陳送醫後撿回一命，檢方依殺人罪起訴，台北地方法院判他2年6月徒刑。台灣高等法院從醫師鑑定報告認為陳有憂鬱症但認知功能未缺損，也非失智，駁回陳上訴，依刑法規定，陳無法緩刑。

本案在一審宣判時，北院罕見地籲請總統特赦，但二審審判長則表示「法院無權建請總統特赦」。

陳姓夫妻育有2名女兒和1名兒子，死去的女兒排行第二。次女年約半百，從小就罹患先天性腦性麻痹，臥病在床，生活無法自理。她起先由雙親一同照顧，後來母親身體出狀況、開刀，已無力再隨時照料女兒，改由父親搬去跟女兒睡同房，單獨照顧。女兒在父母多年來無微不至的照顧之下，沒有生褥瘡。

前年2月29日半夜，女兒因為牙齒疼痛，徹夜哀號、呻吟，吃了止痛藥也沒效。陳姓老翁不想再讓女兒吃止痛藥，又認為女兒活得很痛苦，想替她結束這苦難的一生，便拿起一旁的棉被悶住女兒口鼻。

女兒斷氣後，陳輕生。隔天清晨6點多，陳妻睡醒發覺不對勁，走到女兒房間察看，驚覺兩人沒動靜，趕緊打119求救。女兒送醫宣告不治，陳則撿回一命，因他罹患憂鬱症，先到精神科病房住院治療。

高等法院去年開庭時，法官形容本件是「被社會遺忘的人」；陳則面色緊張，雙眼緊盯著電腦螢幕看，多半委請律師幫忙回答。

高院審理後認定陳犯殺人罪，而他符合自首要件，可減刑。高院指次女自幼不能言語、行動，老夫妻照顧了近50年，而陳有憂鬱症、身心俱疲，加上新冠肺炎疫情影響，次女牙痛卻也不便就醫，陳無計可施才選擇這方式解脫，狀況令人同情，也符合「情堪憫恕」減刑條件。

陳的律師主張一審精神鑑定報告不完備，高院參酌馬偕醫院初次及補充鑑定，認為案發當下他沒有幻覺、妄想、思考障礙，不符合刑法免除或減輕其刑的規定。高院認為，陳案發當時的精神狀態可能處於類似英美法「極度的情感痛苦」狀態，認為「道德上」可以被接受自己「結束次女長期的痛苦」。

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