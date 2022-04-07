快樂缺氧猝死小羊布偶竟測出血氧 非法輸入業者下場曝

新冠肺炎確診者去年傳出疑「快樂缺氧」猝死，一名女童拿手夾式血氧機夾布偶，竟然測出血氧98，檢方偵辦血氧機案，查出澄希貿易公司非法販賣5100台血氧機至診所藥局。士林地方法院今宣判，林男、郭女共同犯販賣非法輸入之醫療器材罪，各處5月、3月徒刑，可易科罰金。澄希公司販賣未經核准之醫療器材罪，處罰金20萬元。

判決指出，2021年5月初新冠肺炎疫情嚴重，國內患者因「快樂缺氧」喪命，市場對於血氧機需求遽增，澄希貿易公司林姓負責人和郭女、公司徐姓業務員等3人，以人民幣40元至80元不等價格，向中國大陸廠商訂購血氧機LK-87型2800台、FDA型2300台，以「計步器」名義輸入來台，再指示徐姓業務員用新台幣360元、1200元不等代價，出售給大台北地區、台南市、新竹縣、台中市、桃園市的診所及藥局。

徐業務員在去年6月3日，以每台360元，販賣100台血氧機給經營陽光健保藥局的黃姓藥師，黃藥師在用880價格出售給不特定消費者。檢方去年7月6日搜索，查獲7百多台血氧機，統計澄希公司從去年5月底至7月6日止，販售血氧機獲得不法獲利232萬2864元。

合議庭審酌，林男、郭女未經我國主管機關核准，擅自輸入醫療器材並販賣，有害主管機關審核控管醫療器材安全性，並危及消費者使用醫療器材安全，林男雖否認主觀犯意，但主動繳回50萬元犯罪所得，考量兩人曾為夫妻，3名小孩與郭女同住等情狀，月收入5萬、3萬元等情狀量刑。

林男、郭女共同犯販賣非法輸入之醫療器材罪，各處5月、3月徒刑，可易科罰金。澄希公司販賣未經核准之醫療器材罪，處罰金２０萬元。扣案血氧機727個沒收，未扣案犯罪所得182萬2864元沒收或追徵其價額。徐姓業務員死亡公訴不受理。

扣案共計727個血氧機沒收，血氧機FDA型共銷售1569個，銷售金額為186萬8220元；一般型LK-87型則共銷售2931個，銷售金額為103萬5360元，均扣二成退貨為真正銷售金額，銷售所得為290萬3580元，再扣除二成退貨，不法所得為232萬2864元，沒收或追徵其價額。

全案起源於，去年5月起新冠肺炎疫情嚴峻，確診者疑似「快樂缺氧」猝死，有女童把血氧機夾在小棉羊布偶，家長驚見有血氧數值，引發熱議。女調查官看見新聞報導，前往藥局購買血氧機調查，報請士林地檢署指揮搜索，踢爆違規輸入血氧機案。