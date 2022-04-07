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北市行人違規年增逾3千件 65歲長者比例占多數

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市交通局配合交通部執行四季交安專案，第一季（1-3月）酒駕取締部分，較去年同期多了25件，警方分析，因疫情趨緩後，春酒尾牙開始舉辦，酒駕件數才會提高，而今年3月31日酒駕新制上路後，截至4月5日也有38件取締，若為10年內累犯，在裁決確定後將公開姓名照片。行人部分，大多為闖紅燈與違規穿越馬路，其中65歲以上占多數，約17.32％。

據統計，今年1月到3月酒駕取締有1155件，與去年同期1130件相比，多了25件，不過事故數量從去年的79件降低至62件，減少21.52%；交通局同時推動酒後代駕服務，與去年相比見挑18.09％，共1萬6756件，多元管道宣傳「酒駕零容忍」露出逾137萬5214次。

而交通局第二季（4-6月）著重在行人安全，車輛不禮讓行人案件數，2021年共1萬3189件，與2020年相比少了439件，前三名路段分別是忠孝東路與基隆路口257件、忠孝東路與復興南路口250件、中正路與文林路口228件。

在行人違規部分，數量大幅提升，2020年有2萬1772件，去年卻有2萬5232件，多了3460件。前三名路段為市民大道與松山路口300件、福國路與福華路口220件、中正路與文林路口196件，其中65歲以上長者違規穿越馬路與闖紅燈最為嚴重，共4370件，占17.32%。

交通局表示，除了相比去年疫情影響，今年趨緩後公司行號的春酒尾牙又開始舉辦，也特別加強執法力道，取締數量才微幅提升，另外在3月31日酒駕新制上路，截至4月5日又取締38件酒駕，若10年內2次累犯，在裁決確定後就會公布姓名、照片，未來會在裁決所網站發布。

交通局也說，酒駕高峰為每年9月到3月之間，因為冬令進補和春酒尾牙，新法實施後相信能減少酒駕，但不排除有心存僥倖的駕駛，所以未來會持續加強取締酒駕。

交通局指出，行人違規數據分析後，發現有較高的比例都落在65歲以上長者，有可能是因為反應速度沒有年輕人敏捷，容易造城市故發生，除了加強取締外，也會透過里民集會宣導，同住家人也要給予關心，提醒長者務必遵守交通規則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市行人違規數量大幅提升，2020年有2萬1772件，去年卻有2萬5232件，多了3460件，其中65歲以上長者違規穿越馬路與闖紅燈最為嚴重，共4370件，占17.32%；示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
北市行人違規數量大幅提升，2020年有2萬1772件，去年卻有2萬5232件，多了3460件，其中65歲以上長者違規穿越馬路與闖紅燈最為嚴重，共4370件，占17.32%；示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

酒駕 尾牙

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