期待特赦？陳水扁：多想的啦 沒有必要！

前總統陳水扁今天舉行國際記者會。記者許正宏／攝影

台灣高等法院4月1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，除前總統陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭。陳水扁今天舉行國際記者會，強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。被問到是否還會期待蔡英文總統特赦？他說，「沒有期待可能性的問題，為什麼要多此一問呢」，隨後他又說，「多想的啦，沒有必要。」

媒體提問，陳水扁保外就醫條件是不能開記者會，為什麼不去法庭為自己辯護？陳水扁說，希望大家針對國務機要費案提問，扯遠了永遠扯不完，也不是他開記者會的本意。

陳水扁說，大家應該還記得，當他在土城，律師幫他開記者會控訴司法迫害，結果律師最後被移送懲戒，他個人還因為律師開記者會，院檢認為委託律師就是不接受司法審判，還說他可能會逃亡，開記者會對個人來說的後果已經不是所謂保外就醫或「兩不還是幾不」，按照過去經驗，與其請律師來開記者會、害律師被移送懲戒，不如自己開記者會，「誰還能幫我講？」

陳水扁說，關於21項機密外交因公支出，他公布的資料都是秘密庭調查結果，都是根據相關判決和筆錄，沒有一句話是無中生有杜撰，重點是他因公支出大於因公收入，有沒有不法所得才是重點。「最後講這些技術性的問題，這太小兒科，我敢為了清白開記者會，我要做有力的辯護，不能去開庭是診斷證明書的醫囑，不是我能夠決定。」

陳水扁也說，現在的「兩不」也是陳水扁條款，哪一個保外就醫受刑人，要離開鬼地方（監獄）要簽署切結書？都是陳水扁條款，如果大家有更高的懷疑，應該討論當初要他簽切結書對不對？那不就是陳水扁條款嗎？一切都是政治考量。名譽是人的第二生命，為什麼他要挑今天開記者會？因為歷史上的今天。1976年的今天，鄧小平被毛澤東撤銷一切黨務，剩下一個黨職，跟阿扁只剩下一個黨證一樣，阿扁還不能夠參加黨員代表大會。另一個歷史上的今天，1989年的今天，鄭南榕為了言論自由自焚而死。他也對記者說，「所以你再問這些有的沒有的，那也太小看阿扁了吧。」