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人氣YouTuber闖寺廟拍靈異探險片 2人判拘20天

中央社 / 高雄7日電

拍攝靈異探險影片的人氣YouTuber「未來男友Liann」和「國王KING」前年擅闖高雄阿蓮僧寶寺探險拍片，遭廟方不滿提告，橋頭地院審酌雙方未和解，依侵入建築物罪判拘役20天。

分別有61萬訂閱人數、22萬多訂閱的人氣YouTuber「未來男友Liann」、「國王KING」頻道主為陳姓兄弟檔，他們接受偵查時坦承犯行，但因與廟方對賠償金額未能達成共識，且陳姓兄弟自述月收入約2萬到5萬元等情，橋頭地方法院據此依共同犯侵入建築物罪各判2人拘役20天，可易科罰金，全案可上訴。

橋頭地方法院刑事簡易庭判決指出，YouTuber「未來男友Liann」、「國王KING」前年11月10日晚間為了拍攝靈異探險影片，未經同意擅闖高雄市阿蓮區僧寶寺內拍片，且將影片剪輯後上傳。廟方發現後將影片截圖報警提告。

此外，臉書粉絲專頁「正一雙芝王直播台」余姓、楊姓直播主也分別在前年12月5日晚間11時多、前年12月11日晚間兩度擅闖僧寶寺，同樣遭廟方發現提告，並被橋頭地院依共同犯侵入建築物罪判拘役40天，可易科罰金。

建築 直播主 YouTuber

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