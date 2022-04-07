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1少將貪汙15上將作伙相挺 韓豫平遞狀請求非常上訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

花東指揮部前少將參謀長韓豫平因貪汙2千多元加菜金，判刑4年6月確定，藍綠政治人物聲援，法務部承諾修法；韓趁勝追擊，今天遞交15名退役上將連署書，前往最高檢察署請求檢察總長江惠民替他提起非常上訴。

依韓豫平出示的連署文件顯示，包括許歷農、黃幸強、陳廷寵、伍世文、夏瀛洲、苗永慶、陳鎮湘、金恩慶、費鴻波、謝建東、季麟連、沈國禎、曾金陵、彭進明、戴伯特等上將均簽字相挺。

韓豫平說，被判重刑當然心裡上非常難過，對家庭影響也很大，希望透過這樣法律救濟的途徑，能還他清白；關於軍事將領力挺，韓則說，這是黃埔建校精神、親愛精誠的校訓表現，「非常謝謝長官、同袍與好朋友們」。

季麟連說，千軍易得，一將難求，國家培養一位戍守一方的將領，必須經過淬鍊及嚴格考評，優質將領百中選一，殊為不易；韓獻身軍旅40年，認真負責、有為有守，卻因疏察而清譽盡毀、退俸全失、家庭無靠，有沉冤待雪。

韓豫平在陳情書指出，對於缺乏正義的遭遇固然遺憾，更感受到憲法保障人權價值的重要性，在象徵司法正義最後防線的最高檢察署遞交非常上訴聲請狀，期待司法能彰顯正義，並還他公道。

韓豫平被控挪用國防部陸軍司令部2015年核發「漢光演習」的團體加菜金2880元支付指揮官招待部屬吃海產，但將責任歸咎幕僚，歷審審判認為，韓踩踏紅線、犯後推諉卸責，依貪汙治罪條例、軍人利用職務上機會詐財罪裁判。

不過，貪汙詐取財物罪法定本刑最低7年，法官認為，韓豫平犯罪所得低於5萬元，可減刑，2022年2月14日最高法院判韓有期徒刑4年6月，韓不服，判刑刑度與罪行比例的落差，引發爭論，法務部長蔡清祥還證實已啟動修法程序。

韓豫平出示15名上將相挺連署書。記者王聖藜／攝影
韓豫平出示15名上將相挺連署書。記者王聖藜／攝影
韓豫平(藍衣者)今天前往最高檢請檢察總長為他提非常上訴。記者王聖藜／攝影
韓豫平(藍衣者)今天前往最高檢請檢察總長為他提非常上訴。記者王聖藜／攝影
韓豫平(藍衣者)今天前往最高檢請檢察總長為他提非常上訴。記者王聖藜／攝影
韓豫平(藍衣者)今天前往最高檢請檢察總長為他提非常上訴。記者王聖藜／攝影

貪汙 漢光演習 法務部

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