1少將貪汙15上將作伙相挺 韓豫平遞狀請求非常上訴

花東指揮部前少將參謀長韓豫平因貪汙2千多元加菜金，判刑4年6月確定，藍綠政治人物聲援，法務部承諾修法；韓趁勝追擊，今天遞交15名退役上將連署書，前往最高檢察署請求檢察總長江惠民替他提起非常上訴。

依韓豫平出示的連署文件顯示，包括許歷農、黃幸強、陳廷寵、伍世文、夏瀛洲、苗永慶、陳鎮湘、金恩慶、費鴻波、謝建東、季麟連、沈國禎、曾金陵、彭進明、戴伯特等上將均簽字相挺。

韓豫平說，被判重刑當然心裡上非常難過，對家庭影響也很大，希望透過這樣法律救濟的途徑，能還他清白；關於軍事將領力挺，韓則說，這是黃埔建校精神、親愛精誠的校訓表現，「非常謝謝長官、同袍與好朋友們」。

季麟連說，千軍易得，一將難求，國家培養一位戍守一方的將領，必須經過淬鍊及嚴格考評，優質將領百中選一，殊為不易；韓獻身軍旅40年，認真負責、有為有守，卻因疏察而清譽盡毀、退俸全失、家庭無靠，有沉冤待雪。

韓豫平在陳情書指出，對於缺乏正義的遭遇固然遺憾，更感受到憲法保障人權價值的重要性，在象徵司法正義最後防線的最高檢察署遞交非常上訴聲請狀，期待司法能彰顯正義，並還他公道。

韓豫平被控挪用國防部陸軍司令部2015年核發「漢光演習」的團體加菜金2880元支付指揮官招待部屬吃海產，但將責任歸咎幕僚，歷審審判認為，韓踩踏紅線、犯後推諉卸責，依貪汙治罪條例、軍人利用職務上機會詐財罪裁判。