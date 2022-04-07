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揪友吃晚餐車違停紅線 他卻被警方上銬...原因曝光

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名尤姓男子昨晚和友人相約至前金區一家腳庫飯吃晚餐時，一時貪圖方便，將車子違規停放在店門口的紅線，適巧巡邏員警撞見拍照舉發，尤男衝出店外開車時，警方要求他出示身分證件盤查，結果一查尤男竟是妨害公務通緝犯，二話不說將他上銬逮捕。

新興分局前金所巡邏員警昨晚19時40分許，巡經前金區自強一路與榮安街路口時，發現一輛自小客車違規在一間腳庫飯店門口的紅線上，警方欲照相舉發時，車主尤姓男子（31歲）隨即跑出店外，準備將車子開走，警方當下要求尤男出示證件受檢。

警方一查尤男身分，發現尤男2019年因和女友在大街上爭吵，警方前往處理時，尤男不僅辱罵警方三字經和出手推擠警員，結果被依妨害公務罪嫌送辦，一審被判3個月有期徒刑，尤男不服上訴，之後卻未出庭，3月31日被高雄地檢署發布通緝。

尤男因違停讓自己通緝身分曝光，辯稱以為所涉妨害公務案件已偵審結束，加上很久未返回屏東老家，不知會被通緝，並非故意躲藏，但警方未採信其說詞，仍將他上銬逮捕，訊後依法解送歸案。

高雄市尤姓男子和友人一起吃晚餐，因車子違規停在店家門口紅線，被警方發現友通緝身分，上銬逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄市尤姓男子和友人一起吃晚餐，因車子違規停在店家門口紅線，被警方發現友通緝身分，上銬逮捕。記者石秀華／翻攝

通緝 妨害公務 屏東

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