揪友吃晚餐車違停紅線 他卻被警方上銬...原因曝光

高雄市一名尤姓男子昨晚和友人相約至前金區一家腳庫飯吃晚餐時，一時貪圖方便，將車子違規停放在店門口的紅線，適巧巡邏員警撞見拍照舉發，尤男衝出店外開車時，警方要求他出示身分證件盤查，結果一查尤男竟是妨害公務的通緝犯，二話不說將他上銬逮捕。

新興分局前金所巡邏員警昨晚19時40分許，巡經前金區自強一路與榮安街路口時，發現一輛自小客車違規在一間腳庫飯店門口的紅線上，警方欲照相舉發時，車主尤姓男子（31歲）隨即跑出店外，準備將車子開走，警方當下要求尤男出示證件受檢。

警方一查尤男身分，發現尤男2019年因和女友在大街上爭吵，警方前往處理時，尤男不僅辱罵警方三字經和出手推擠警員，結果被依妨害公務罪嫌送辦，一審被判3個月有期徒刑，尤男不服上訴，之後卻未出庭，3月31日被高雄地檢署發布通緝。