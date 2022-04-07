居民抗議北市國小噪音竟被當恐嚇犯 高院逆轉無罪確定

台北市健康國小2020年11月舉行校慶大會，住在附近的段姓住戶不滿噪音干擾，打1999市民專線陳情，北市教育局林姓女政風人員接聽；段被控恫「要求見學校校長反映未果，希望教育局向學校反映，若未反映改善，將親自前往學校並拿菜刀」，警方關注。台北地檢署依恐嚇公眾罪起訴，一審判他2月徒刑，得易科罰金；段上訴，台灣高等法院改判無罪確定。

段姓居民2020年11月12日下午2點多撥打1999，電話經轉接至教育局政風室，林姓女政風人員立即報告政風室主任，並通報健康國小楊姓女教務主任儘速處理；同時報請台北市警松山分局松山派出所加強巡邏。楊女得知後，擔心危及師生安全，旋即通報校安系統。

段否認恐嚇，表示他打電話是要反映健康國小校慶預演鼓聲擾民，但沒有說「要求見學校校長反映未果....未改善....將親自前往學校並拿菜刀」。他說，之前多次反應1999和向110報案，松山派出所員警接獲通報後也多次到學校找校長和校務人員溝通勸導，但警察跟他說校長屢勸不聽，所以他就通報教育局，希望教育局以上級單位督導校長改進。

「我只是對校長的行為做出投訴」段指林女答應幫她通知學校，告訴學校要改進，他就跟林女說「妳沒有通知校長改進的話，我就去找校長罵一頓」當時是說用這種人帶學校「太糟糕」，林女疑似聽成「到學校帶菜刀」。

林女證稱，段姓居民的意思是希望她可以打電話跟學校反映，並說若她沒有跟學校說的話，他就要親自去，並「帶著菜刀」；對方只有講說他要帶著菜刀，沒有說帶著菜刀去做什麼，講完這句話、她留下對方電話後便結束通話。