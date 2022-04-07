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戲曲學院副教授不爽副主任 「問候別人媽媽」下場出爐
台灣戲曲學院劇場藝術學系專任副教授劉培能去年在學校開會時，與副主任吳健普發生爭執，他出口罵三字經、「你他媽的什麼東西啊」，被吳一狀告上法院求償20萬元，台北地方法院認為劉在公眾場合辱罵，已貶低吳的尊嚴和社會評價，判劉應賠償1萬元，可上訴。
劉除擔任戲曲學院副教授外，也是台灣技術劇場協會監事，曾經擔任明華園技術總監、台北聽障奧運行銷副主任，負責製作開閉幕典禮等。
吳提告主張，他2021年10月19日參加「2021湖光山色藝術季」劇場藝術學系學生實習指導老師演前會議時，劉當著其他5人面前辱罵他「幹x娘」、「你他媽的什麼東西啊」，侵害他的人格權和名譽權，要求劉賠償20萬元。
劉反駁，他雖然有說出不雅言論，但原因是吳先大聲指著他說「聘他又不是你聘的」、「你最大囉！你上大囉（台語）」等與出言挑釁，導致他情緒失控，他並非出於公然侮辱意圖，只是反射性發言，且認為吳也有過錯，請求法官酌減金額。
法院認為，根據會議錄音內容，認定劉確實有說出相關言論，而衡諸一般生活經驗，劉的言論內容具有輕蔑、貶損、羞辱的意涵；劉雖抗辯洖先出言挑釁，但即使劉不認同吳的說法，劉的言論也與當時討論議題無關，無助彼此溝通。
法院審酌雙方當時正在討論學校事務，不雅言論也僅有在場者能見聞，言語衝突時間短暫，考量雙方都在學校擔任教職，為年輕學子仰望及校園公眾人物，判劉應賠償吳1萬元。
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