戲曲學院副教授不爽副主任 「問候別人媽媽」下場出爐

台灣戲曲學院劇場藝術學系專任副教授劉培能去年在學校開會時，與副主任吳健普發生爭執，他出口罵三字經、「你他媽的什麼東西啊」，被吳一狀告上法院求償20萬元，台北地方法院認為劉在公眾場合辱罵，已貶低吳的尊嚴和社會評價，判劉應賠償1萬元，可上訴。

劉除擔任戲曲學院副教授外，也是台灣技術劇場協會監事，曾經擔任明華園技術總監、台北聽障奧運行銷副主任，負責製作開閉幕典禮等。

吳提告主張，他2021年10月19日參加「2021湖光山色藝術季」劇場藝術學系學生實習指導老師演前會議時，劉當著其他5人面前辱罵他「幹x娘」、「你他媽的什麼東西啊」，侵害他的人格權和名譽權，要求劉賠償20萬元。

劉反駁，他雖然有說出不雅言論，但原因是吳先大聲指著他說「聘他又不是你聘的」、「你最大囉！你上大囉（台語）」等與出言挑釁，導致他情緒失控，他並非出於公然侮辱意圖，只是反射性發言，且認為吳也有過錯，請求法官酌減金額。

法院認為，根據會議錄音內容，認定劉確實有說出相關言論，而衡諸一般生活經驗，劉的言論內容具有輕蔑、貶損、羞辱的意涵；劉雖抗辯洖先出言挑釁，但即使劉不認同吳的說法，劉的言論也與當時討論議題無關，無助彼此溝通。