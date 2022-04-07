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北市大助教用幽靈論壇A講師費8萬 高院認是詐欺但緩刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北市立大學吳姓行政助教3年前藉「國際運動營養論壇」之名，製作不實簽呈和預借經費申請表，北市大誤信，匯給他4萬8千元；他再以「運動營養專業課程研習會」名義，申請3萬2千元講師鐘點費。台灣高等法院6日依詐欺取財罪判吳6月得易科罰金之刑，緩刑3年，支付公庫10萬元。

吳現為超音波技師，2013年8月至2020年1月間他則擔任北市大體育學院運動科學研究所行政助教，負責處理所長、教授、副教授交辦的行政、採購、預借經費和經費核銷等業務。

2019年7月16日，吳在北市大運科所研究室內製作舉辦營養論壇的講者鐘點費簽呈、預借經費申請表，並7月16日下午4點多以管理者身分登入運科所網頁後台，製作舉辦營養論壇的日期為「7月15日至26日」不實網頁公告，截圖列印網頁作為簽呈的附件後，隨即刪除網頁公告。北市大信以為真，匯出4萬8千元到吳的帳戶，但事實上營養論壇的講者、Ahmad Alkhatib 教授7月15日時已離開台灣。

吳如法炮製，再於2019年8月製作「運動營養專業課程研習會」的假公告，獲北市大匯入3萬2千元。體育學院院長郭家驊發覺有異，9月召開所務會議，決議不續聘吳。北市大會計室調閱吳經手的文件，紙終究包不住火。

士林地院審理時，吳否認犯罪，還辯稱營養論壇、運動研習會舉辦的時間與日期都是郭家驊交辦，他只是聽命行事、無法過問。士院認定吳犯行使業務登載不實文書罪，並以他毫無悔意、態度不佳判5月徒刑，得易科罰金，沒收犯罪所得。

吳上訴請求輕判，並希望能緩刑。高院認為吳犯的是行法行使業務上登載不實文書罪、詐欺取財罪，應從較重的詐欺取財罪處斷，考量他已歸還犯罪所得，事後坦承犯行且悔悟，撤銷原判決後改判6月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑3年。

台北市立大學前吳姓行政助教3年前藉「國際運動營養論壇」「運動營養專業課程研習會」名義申請8萬元講師費，台灣高等法院6日依詐欺取財罪判吳6月得易科罰金之刑，緩刑3年，支付公庫10萬元。記者王宏舜／攝影
台北市立大學前吳姓行政助教3年前藉「國際運動營養論壇」「運動營養專業課程研習會」名義申請8萬元講師費，台灣高等法院6日依詐欺取財罪判吳6月得易科罰金之刑，緩刑3年，支付公庫10萬元。記者王宏舜／攝影

台北市立大學 詐欺 體育

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