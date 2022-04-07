韓豫平案有望「起死回生」 花蓮高分檢決議聲請再審

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平。圖／聯合報系資料照片 陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控挪用2880元加菜金，遭花蓮高分院判刑4年6月定讞；花蓮高分檢認為，法院在事實認定上有錯誤，檢方高層開會討論後，決定近期替韓豫平聲請再審救濟，全案有望「起死回生」，法院若認為再審之聲請合法且有理由，就會開啟重新審判的大門，韓豫平有機會洗刷清白。

韓豫平曾強調，沒有任何一毛錢入自己口袋，餐費也是受指揮官核定，最後卻由他扛罪，法院的這分有罪判決，讓有使用過加菜金的相關同袍，無不切身自危；不少藍綠委上月赴法務部替韓豫平陳情，抗議司法不公。

花蓮高分檢決議替陸軍前少將韓豫平聲請再審，圖為花蓮高分檢檢察長朱家崎。 圖／聯合報系資料照片 據了解，花蓮高分檢函請國防部回覆加菜金定義及使用範圍、軍眷定位等法律意見，待收到函文後，檢察官就會為受判決人（韓豫平）之利益聲請再審；法院收受再審聲請後，會先對合法要件進行審查，再來審查有無理由，無理由就駁回，有理由者，法院會下再審裁定，案件就回復到通常審判程序。

刑事訴訟法的再審制度，是為了排除確定判決認定事實違誤所設的非常救濟途徑，判決一經確定後，基於法安定性的考量，本來不得再爭執，也是既判力機制的作用；但判決確定之判決未必正確或真實，若一律不許救濟其違誤，難免悖離發現真實的目的。

司法實務上，既判力排除的主要機制，就是再審與非常上訴兩種救濟途徑；日本學者曾將此兩種救濟途徑喻為，「基本人權對法的安定性所作之最後一線挑戰」，再審與非常上訴各自有其作用與要件，再審通常由檢察官或受判決人聲請，非常上訴則必須由檢察總長聲請。

花蓮高分檢認為，韓豫平案的判決屬於認定事實的違誤，高層研究後決議聲請再審。聲請再審的原因有7種，通常發現新事實或新證據，是實務上最具重要性的再審事由。

再審是再度進行「事實審」，非常上訴則是針對判決違背法令或證據法則發生錯誤的「法律審」，用意在於糾正法律適用違誤，與再審功能不同；韓豫平若獲再審，有可能判決無罪，不僅名譽可回復，也能領取終身俸，實質效果遠比非常上訴來的強。

另外，公務員詐領詐領加班費、值班費等4類案件，究竟應適用貪汙罪，還是普通詐欺罪？最高法院有見解認為，應屬貪汙罪之利用職務機會詐取財物。現任檢察總長江惠民認為，小額詐領屬於「情輕法種」，今年2月決議採普通詐欺罪論處。

簡單來說，偵查中被依貪汙罪起訴者，公訴檢察官應向法院聲請變更起訴法條，若被依貪汙罪判刑者，檢察官應替被告利益上訴；此一決定不僅在檢察內部引發不小反彈，不少法官也認為此舉是強渡關山，只要法務部提出修法，就能解決此類詐領案的法律適用爭議。