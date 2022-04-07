同意陳水扁無罪嗎？國民黨要求蔡英文表態

前總統陳水扁。本報資料照片 前總統陳水扁宣布今天舉行國際記者會說明國務機要費案，將強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。國民黨表示，該案纏訟多年竟還想召開記者會「翻案」，簡直視台灣司法與民主法治於無物。請問司法院、法務部的態度為何？蔡英文總統更應該對此清楚表態，是否同意陳水扁所謂無罪、意圖翻案的說法？以正社會視聽。

國民黨表示，陳水扁總統及其家人當年涉及國務機要費、南港展覽館案、龍潭購地案、國外洗錢案、機密外交款案等，被控貪汙及洗錢，嚴重損害官箴及國家名譽，經最高檢察署特別偵查組偵辦及法院審判，案件歷經一、二、三審審理、發回更審，部分案件已定讞，其中陳水扁及其夫人吳淑珍因龍潭購地案三審定讞遭到判刑，陳前總統本人更入監服刑，而後保外就醫超過6年，國務機要費及洗錢案，仍在高院更二審的司法程序當中。

國民黨指出，當年在國務機要費案當中，檢方認定陳水扁與吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧等四人均涉貪瀆，在涉及的6宗所謂秘密外交案中，只有2宗為實案，其餘1宗為虛構，3宗則無涉秘密外交費用，吳淑珍更因偽造文書罪及貪汙治罪條例遭到起訴，如今該案纏訟多年、消耗社會與司法資源，竟然還想召開記者會「翻案」，簡直視台灣司法與民主法治於無物。

國民黨進一步指出，民眾高度期待司法改革，卻也透過各項民調表達對蔡政府司法改革的停滯與失敗的沈痛失望，請蔡英文總統應該立即回應，不要再對於動搖國家憲政體制與民主法治價值的惡行視若無睹。