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本土疫情升溫 警方暗夜突襲大型天九牌賭場
國內COVID-19本土疫情升溫，但仍有賭徒不怕染疫聚賭。警方掌握情資，指新北市五股區成泰路上一間民宅內，暗藏大型天九牌職業賭場，出入份子相當複雜， 警方暗中蒐證多時，6日晚間發動突襲搜索，當場逮捕數十名賭客、員工，查扣籌碼、賭具天九牌、骰子等證物，幕後場主疑為三蘆地區知名角頭，全案依賭博罪、違反社維法偵辦。
由於最近疫情再度升溫，針對密閉場所警方不敢大意，特地準備編號背心和口罩，讓賭客穿戴，一整群賭客，穿藍色有編號的背心魚貫走出賭場，陸續被帶上專車，附近民眾看到大批警力暗夜全副武裝進入巷弄，原以為是要圍捕重刑罪犯，站在路邊圍觀議論，直到看見賭客穿背心排排站，才知道是來抓職業賭場。
疫情連日升溫，中央流行疫情指揮中心推論疫情尚未達高峰期，有醫師預估Omicron恐燒3個月，檢警提醒，台灣疫情恐才剛開始，呼籲民眾如沒必要，應避免參加大型複雜的群聚場所。
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