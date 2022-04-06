「境外茶」裝台灣好茶騙錢 高檢署成立督導小組要嚴辦

台灣茶葉品質好，卻有不肖業者用境外茶與台灣茶混裝，再以台灣茶名義銷售，如去年底南投縣鹿谷鄉農會公布冬茶「DNA分子鑑定」，就揪出5件境外茶名單。台灣高等檢察署6日與行政院食品安全辦公室、食品藥物管理署、農糧署、茶業改良場場長蘇宗振和台中地檢署機關開會，強化偵辦境外茶混充台茶相關犯罪的溝通、協調。

高檢署成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，由檢察長邢泰釗、行政院食品安全辦公室主任許輔擔任召集人，查緝民生犯罪督導中心召集人、主任檢察官鄭鑫宏擔任執行秘書，檢察官陳孟黎擔任副執行秘書，台中地檢署檢察官王亮欽擔任顧問，與行政機關建立聯繫窗口及平台。高檢署表示，希望能迅速溝通協調，發揮統合戰力，提升行政和司法效能，嚴查速辦。

檢察機關目前受理境外茶詐欺共計32案，已執行搜索15次、具保2人、已有1案偵結（部分緩起訴、部分不起訴）。其中，曾獲全國十大神農獎，在台東經營茶行的蘇姓夫妻，涉以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售，檢警查扣疑似混充茶葉282斤，傳蘇姓夫妻及員工等4人，蘇姓夫妻涉詐欺，檢方命10萬元交保。