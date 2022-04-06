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陳水扁保外醫治要辦國際記者會？ 矯正署：正與他溝通中
因貪汙入獄服刑獲保外醫治的前總統陳水扁宣稱明天將舉行國際記者會，說明「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，扁預告公開談話，是否觸及紅線？法務部矯正署副署長許金標今天說，台中監獄正與陳水扁溝通中。
許金標說，的確有收到來自台中監獄的通報，中監方面正積極與陳水扁溝通當中，請陳水扁了解自己保外醫治的身分、應遵守的事項，並建議陳水扁如有相關訴求，是否可循別的方式表達，中監正依權責處理。
事實上，陳水扁2015年1月獲准保外醫治迄今，7年多以來，出席感恩餐會、替兒子陳致中站台輔選、責罵「蔡德三」政府、以臉書批判時政，都踩在「不得從事與治療顯然無關之活動」紅線上，甚至還會按鈴申告，唯迄未受罰。
有法界人士認為，陳水扁當初獲准保外醫治的理由，是「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」，為特許權的一種，已受法外施恩，卻從事許多遊走在法規邊緣的活動，讓基層人員執法添為難。
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