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7歲男童遭撞死阿姨判無罪 律師：傷口灑鹽的刑事起訴

聯合報 / 記者袁志豪／新北即時報導

花蓮七歲男童擅自外出違規過馬路遭王姓騎士撞死，王男和照顧男童的戴姓婦人均獲判無罪；戴婦辯護律師紀岳良說，本案死者母親，也是戴婦妹妹，不願意追究姊姊的責任，但對於王男無罪無法接受，將再上訴。他認為，小孩跑到馬路上被撞死，家人已經夠心痛了，檢察官沒有問過死者母親就起訴戴婦，這是在傷口灑鹽的刑事起訴！

道路交通安全規則第一三九條「父母或監護人不得疏縱未滿十四歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通。」實務上不少父母、長輩、幼兒園老師因照顧的孩子車禍吃上官司。

律師紀岳良表示，不是說道路交通安全規則第一三九條這個條文有問題，而是檢警在實務上應該怎麼使用，本案阿姨在廚房煮飯時，小孩從家門口跑到幾百公尺遠的省道違規穿越馬路被撞死，檢察官卻以「疏縱」小孩起訴阿姨過失致死，阿姨在屋內怎麼能知道小孩跑出去？期望檢察官不要再上訴了，放過當事人吧。

不過，資深司法官指出，過失致死是公訴罪，死者母親想不想追究不是重點，未成年人本身是危險源，也是保護源；用不用這個條文不是重點，只要發生未成年人傷亡，實際照顧者做得如何，就必需被檢視。如果細究本案，阿姨可以讓小孩留在屋內，把門鎖起來，而不是放任孩子在屋外玩，是否疏忽有討論空間。

紀岳良認為，大人帶孩子在馬路上發生車禍，如果大人或小孩有違規即可認定有過失，沒有違規就不應認定有過失；難道小孩綠燈穿越人行穿越道發生車禍，父母、阿公阿嬤等照顧者也是「疏縱」嗎？如果這樣也有責任，以後帶小孩出門，不是都要用繩子綁著，否則一發生車禍，相關人就要背負刑、民事責任？

紀岳良表示，本案檢察官機械式的認定照顧者有過失責任，並不考慮到底有什麼具體構成疏縱的事由；幸好一審法院罕見直指公訴人未盡有罪的舉證責任，也重申「疏縱」應具體看父母或實際照顧者有什麼疏忽或縱容的情況，無罪判決是應該的，沒有任何人應該受這樣無端的刑事訴訟程序折磨。

司法官則認為，十四歲以下的孩子需要保護，道路交通安全規則第一三九條是用來督促家長、監督權人要注意保護孩子的安全，父母跟長輩必須去教導小孩，否則小孩出事要算誰的？保護幼童、未成年人是國家重要的法益，法條本身沒有什麼問題，帶小孩本來就要很謹慎，車禍另一方其實也很倒楣。

王姓男子騎乘的黃牌重機，在蘇花公路和中路段撞上何姓男童，男童送醫不治。記者王燕華／翻攝
王姓男子騎乘的黃牌重機，在蘇花公路和中路段撞上何姓男童，男童送醫不治。記者王燕華／翻攝

車禍 未成年

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