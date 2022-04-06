7歲童遭撞死...負責照顧的阿姨在煮飯 過失致死判無罪

花蓮縣戴姓婦人幫妹妹照顧七歲的何姓兒子，到廚房煮飯時，交待男童不可以跑到外面玩，男童仍跑到馬路上，遭到王姓重機騎士撞上，送醫不治；男童母親沒有對姊姊提告，檢察官依道路交通安全規則第一三九條認定戴婦「疏縱未滿十四歲之人擅自穿越車道」，主動依過失致死罪提起公訴，花蓮地院認定戴婦並無過失，判她無罪。

法院指出，檢察官認定戴婦應能注意卻未注意何姓男童有擅自穿越車道行為，但並未具體說明戴婦需負擔何種具體「非疏縱」作為，來防止不守規範兒童擅自穿越車道；戴婦並不在場情況下，要確實防止或避免兒童一切可能突發狀況，形同課予戴婦應不計代價採取所有可能避免或杜絕犯罪結果發生作為的絕對責任，有違刑法歸責原則。

判決書指出，二○一九年九月廿一日上午，戴姓婦人幫妹妹照顧七歲何姓兒子，何與戴婦女兒在屋外玩，戴婦進屋內煮飯；隨後何跑出屋外，十時五十分在花蓮縣秀林鄉和平村台九線一六二點三公里處，跑步跨越雙黃線要穿越馬路，遭王姓重機騎士撞上，全身多處創傷，送醫傷重不治。

花蓮地檢署將王姓騎士依過失致死罪起訴，戴婦妹妹並未對姊姊提告，檢察官主動將戴婦列為被告，同樣依過失致死罪起訴；戴婦在審理時證稱，當時何姓外甥跟女兒在家門口前面玩，有跟小孩說不可以去別的地方玩，不可以跑出去，孩子們有說「好」，後來她就進到屋內，沒有看到小孩跑出去。

法院認定，何姓男童私自離去穿越車道是個人違背家長吩咐舉動，無視規定自冒風險，尚難認應由戴婦承擔。何違反規定，非戴婦所能預見，也不在場無法及時制止，尚難因此偶發事件，認定戴婦違反相關注意歸責，未盡保護教養及監督注意義務；何違背戴婦吩咐，違規穿越車道，難認戴婦有何「疏縱」行為，戴婦應無過失。