獨／偷拍涼麵闆娘性愛影片男子到案 坦承偷拍否認散布

某連鎖涼麵店老闆娘稱上個月31日有邀請朋友到店裡，當時並非營業時間，一名男性友人可能提早到達，看見鐵捲門關閉而打開投信口向店內窺視，發現她全裸正在和男人做愛，便直接拿手機從投信口偷拍性愛影片。情境示意圖。圖／Ingimage

涉嫌偷拍新北市某連鎖涼麵店辣妹老闆娘，在店內與男人發生性行為的嫌疑人，今天下午向派出所報到說明案情，他一口氣聘請2名律師陪同製作警詢筆錄，坦承用手機偷拍，但否認散布。警方仍依妨害秘密罪嫌函送法辦。

此案是因為近日網路社群媒體瘋傳1段性愛影片，被偷拍的女主角在新北市經營涼麵店，因身材豐滿、穿著辣，曾多次被不同網誌、社群刊登，小有名氣，但也曾被美食外送員對她脫褲示愛性騷擾。

老闆娘聲稱上個月31日有邀請朋友到店裡，當時並非營業時間，這名男性友人可能提早到達，看見鐵捲門關閉而打開投信口向店內窺視，發現她全裸正在和男人做愛，便直接拿手機從投信口偷拍性愛影片。

這段長達2分44秒的偷拍影片，拍攝者一開頭先拍自己的食指連續伸直、彎曲的動作，這動作一般被認知為暗喻「你完蛋了」或「你死定了」，同時還清楚拍下涼麵店的門牌號碼與招牌，令人直覺就是不懷好心或想惡作劇，刻意要讓被攝者身分曝光。

果然影片隨後連日在社群網站、line群組瘋傳，導致老闆娘不斷遭到騷擾，甚至連谷歌地圖上面，對涼麵店也新增許多則評論，其中不乏充滿性暗示的下流雙關語。老闆娘2日已到派出所對疑似偷拍的友人提告妨害秘密。