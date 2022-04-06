動保團體指控六福村害死長頸鹿 六福村今正式提告
日前多個動保團體出面指控六福村飼養環境不佳，造成10年來有8隻長頸鹿死亡，六福村不滿認為這些是不實指控，今天委由律師正式向台北地檢署對動保團體提出誹謗告訴，並發出聲明表示「對於無的放矢、不負責任地任意誹謗絕不寬貸」。
據了解，明天上午農委會將派員前往現勘六福村申請引進長頸鹿一案，了解六福村對於飼養環境條件是否符合要求，不過傳出有動保人士將到場抗議，表達不滿六福村持續引進動物，要求農委會駁回六福村申請案，因此警方也不敢大意。
六福村發聲明指出，對於台灣動物平權促進會執行長林憶珊、鳥語獸躍調查員林婷憶、中華民國關懷生命協會專案主任周瑾珊等3人，在3月22日召開記者會的指控內容，已於6日委由律師向台北地檢署正式提出申告。
台灣動物平權促進會、關懷生命協會及中華民國關懷生命協會在3月22日的記者會上提出六福村飼養環境不佳有虐待動物之嫌，要求政府駁回六福村申請輸入新的長頸鹿，指控六福村過去10年內，就有8隻長頸鹿死亡，多數活不到10歲，遠低於平均壽命27歲，更指出園內多隻長頸鹿患有「捻轉胃蟲症」需長期服藥，還指控六福村園內動物有近親繁殖的情況。
對於動保團體指控，六福村回應都是不實內容，並聲明園內動物展演完全遵守法令，園方強調六福村一直以來積極推廣動物保育及環境永續，也從2009年至今受新竹縣政府委託為專業動物救傷中心，更在2016年成立犀牛繁育基地，促進物種血緣交換，去年也與金門縣政府簽屬合作契約，打造金門在地保育平台。
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