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失智富豪奪回股權！味王董事長要歸還價值7億元的股票

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

「青果大王」陳查某長子、味王名譽董事長頴川建忠高齡99歲、失智多年，而他也是大洋僑果公司創辦人、民視大股東，身價高達千億；頴川建忠為討回借名登記的子公司股票，向老臣、味王董事長陳清福提告返還股票訴訟，台北地方法院判頴川建忠勝訴，陳清福應返回11家公司共447萬餘股，價值約7億元，可上訴。

頴川建忠因失智，2018年2月5日被法院裁定為受輔助宣告人，原先由台北市社會局擔任輔助人，後改由郭怡青律師、林素雯會計師、紀佩如心理師共同擔任輔助人。

頴川建忠主張，他創立大洋僑果公司，而陳清福在身邊輔佐事業多年，深受自己信賴，為分散股權而將11家子公司股分借名登記在陳清福名下。

頴川建忠指出，如今他年事已高，陳清福未經他許可改選公司董監事，他為避免股票被侵占，要求次子穎川欽和詢問陳清福和其他借名登記股票的員工返還股票，僅有陳不理會，其他人都同意返還股票，提告要求陳清福返還股。

陳清福抗辯，頴川建忠記憶混亂，甚至將兒子認成他人，可見認知能力日益退化，難以判斷頴川建忠是否有意要求他返還股票；另公司董監事是依法改選，並非他未經許可而改選。

他指出，頴川建忠失智後，兒子介入公司經營，一再要求頴川建忠簽署多份文件，讓他左右為難，他沒有拒絕返回股票，而是借名契約尚未終止。

台北地院認為，陳清福2016年12月7日、19日和2017年2月3日均出席主管會議，當時頴川建忠一再表明股票為借名登記，要求返還股票、變更股權登記，且其餘借名登記者均已返還。

法院認為，頴川建忠在被裁定為受輔助宣告人之前，已經表明欲拿回借名登記的股票，已確實表明終止股票借名登記，判陳清福敗訴，應返還11家子公司共447萬股。

頴川建忠。圖／聯合報系資料照片
頴川建忠。圖／聯合報系資料照片

失智 侵占

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