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陳水扁停審卻要開國際記者會？ 更二審：相信醫師專業

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前總統陳水扁涉及國務機要費案，但他因保外醫治而停審，不過其他被告部分，台灣高等法院更二審正密集審理。陳拋出震撼彈，宣布明天將舉行國際記者會說明「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，外界質疑「能開記者會卻無就審能力？」。合議庭表示，目前還未收到相關訊息，未來會視情況處理是否重啟審理陳的部分。

國務機要費案纏訟逾15年，上周五傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓 、前出納陳鎮慧、吳的助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶，但吳淑珍請假。

陳水扁日前上華視節目「三國演議」，在鏡頭前護妻稱「有人說阿扁的太太非常愛錢、貪錢，所以才連累阿扁」，但他強調「我做事，是我的事情，我絕對一肩挑，我不會推卸責任，你可以說吳淑珍不會理財，但絕對不是所謂的貪汙犯罪。」

目前高院定4月8日、22日與5月6日續行審理，8日由馬永成、林德訓以外的被告陳述、辯論，22日的時間則留給馬、林兩人。

高院更二審合議庭表示，因被告有聲請傳喚包括陳水扁在內等證人，是否需要增訂審理期日、宣判期日為何日，現在都還無法確定。合議庭也表示，有定期函詢高雄長庚醫院與法務部陳水扁的健康狀況，因健康診斷涉及專業，法院相信醫師的專業評斷；至於陳明天要開國際記者會，合議庭表示沒有這方面的資訊。

前總統陳水扁。本報資料照片
前總統陳水扁。本報資料照片

陳水扁 吳淑珍 記者會

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