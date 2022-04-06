彰化女欠款23萬卻買百萬新車 台南分署出這招才繳清

彰化縣林姓女子欠繳道路交通管理處罰條例罰鍰、使用牌照稅等多達318件、合計23萬多元，經強制執行，法務部行政執行署台南分署扣得存款10多萬元，再發執行命令想扣其薪資，她以生活必需為由聲明異議，但被查出去年底才剛買近百萬新車，分署先下手禁止其異動登記，這才使得她乖乖繳清欠款。

據統計，林女欠繳道路交通管理處罰條例罰鍰、使用牌照稅及其罰鍰、強制汽車責任保險法罰鍰、公路法罰鍰及汽車燃料使用費等多達318件，合計23萬5280元，陸續由台南市府交通局、財政稅務局台南分局及嘉義區監理所台南監理站移送台南分署強制執行。

台南分署表示，林女雖部分案件有每月繳納3000元，但償還金額離滯欠金額仍有一段距離，執行人員調查發現，林女有存款可供執行，核發執行命令扣押其銀行存款10多萬元。至於不足的金額，則再核發執行命令扣押林女的薪資。