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欠債男攜鐮刀砍死債主判13年 還要再賠對方孤母572萬

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄戴姓男子不滿莊姓男子頻頻討債，還持球棒、電擊棒脅迫戴男下跪還錢，涉嫌持大砍刀尋仇，將莊男砍死，一、二審戴被判刑13人，目前仍在上訴，莊母痛失獨子，向戴男求償655萬餘元，高雄地院審理後，考量莊母還有21.2年的餘命，判戴要賠償572萬餘元。

戴男（25歲）積欠莊男（33歲）債務，前年10月8日被莊男持球棒及電擊棒脅迫，逼他下跪還錢，整個過程還被莊男錄影存證；後來莊男得知戴男的蔡姓女友也有欠錢，藉故結識蔡女。

戴男不滿莊男頻頻討債，又藉故騷擾蔡姓女友人，去年10月18日深夜10時許，戴男發現莊男跑到蔡女家中，備妥一把大砍刀前往苓雅區的某棟大樓，等蔡女一開門，戴男就以粗話嗆莊男「「你去林北上班的所在登我，是在登三小」，隨即持大砍刀朝莊男揮去。

雙方從屋內扭打到電梯門口，因莊男大動脈遭砍斷，血流不止敗下陣來，送醫急救後不治，案發後戴男鎮定離開大樓，留下錯愕的蔡女。戴男辯稱，是莊男先持球棒動手，他是為了反擊防衛，才會拿刀砍莊男。但法官不採信，一、二審依殺人罪判刑13人。

喪命的莊男是家中獨子，他還有一位63歲的老母需要扶養，靠洗碗賺取每月8000至1萬元的莊母，痛失獨子，依扶養費、精神慰撫金、喪葬費等，向戴男求償655萬2117元；但戴辯稱他是為反擊，才會失手砍死莊男，且莊母還有工作，不需要人扶養，僅願賠償17.4萬元的喪葬費及150萬元精神慰撫金。

但法官依據高雄市平均餘命計算，按照莊母歲數還有21.2年的餘命，依公式計算扶養費部分，戴男須賠償405萬元，加上戴男願賠償的150萬元的慰撫金及喪葬費，判戴應賠莊母572萬4721元，可上訴。

戴姓男子持鎌刀猛砍莊男右手臂與背部之間，因血流過多身亡，戴男被依殺人罪判刑13年，還得賠對方孤母572萬元。圖為當時警方蒐證畫面。本報資料照片
戴姓男子持鎌刀猛砍莊男右手臂與背部之間，因血流過多身亡，戴男被依殺人罪判刑13年，還得賠對方孤母572萬元。圖為當時警方蒐證畫面。本報資料照片

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