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相驗用「X光勘驗車」開來法務部？ 法醫所：展示啦

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

命案需解剖時，家屬常不捨，法務部法醫研究所X光勘驗車可解決難題。法醫所今天將勘驗車開到法務部展示，所長侯寬仁說，警察辦槍擊案找子彈，勘驗車也可以派上用場，未來會在北、中、南建置電腦斷層(ＣT)協助相驗工作。

法務部長蔡清祥說，法醫研究所從調查局六處、高檢署任務編組到目前法制化，符合科技化政策目標，他是第一個派去美國考察法醫業務的檢察官，除了精進設備，法醫人才的培育也很重要。

法醫研究所所長侯寬仁說，藉由電腦斷層(ＣT)的虛擬解剖，可協助釐清確實死因，減少不必要的解剖，正確率高達97.7%，已在台北市台大醫院、台中市崇德殯儀館、高雄市第一殯儀館著手建置CT計畫。

法醫所表示，早在1998年即購入全國第一台法醫X光車，X光車在重大槍擊死亡案件無役不與，默默服役20年後，因不符合環保法規汰換，法醫所另於2019年購入新型X光車，大幅提升相驗解剖的效率。

法醫所說，士林地檢署曾相驗一位高齡長者，由於遺體外觀無異狀，法醫建議解剖查明，家屬堅決反對，經過虛擬解剖CT掃描，發現死者氣管有異物，研判死因為哽咽窒息。

此外，一件新生兒猝死案，經CT掃描發現死者大腿骨折，但查出傷處是死者死後搬運時碰撞所造成，說明CT還可用於篩檢虐兒案。

法醫所說，利用CT「虛擬解剖」有確實效益，將在2022年全面建置北、中、南三區法醫CT，機器設備造價約2、3千萬元，建置費約7、8百萬元；北區將與台灣大學醫學院「法醫影像解剖中心」合作，中區與台中市政府民政局合作，南區則與高雄市政府民政局合作，計畫10月可正式運作。

法醫研究所所長侯寬仁說明虛擬解剖業務。記者王聖藜／攝影
法醫研究所所長侯寬仁說明虛擬解剖業務。記者王聖藜／攝影
蔡清祥（右）與侯寬仁；後為法醫所Ｘ光勘驗車。記者王聖藜／攝影
蔡清祥（右）與侯寬仁；後為法醫所Ｘ光勘驗車。記者王聖藜／攝影

法務部 蔡清祥

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