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少將詐2880元關4年半不合理 法務部：開始著手修法工作

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平詐領漢光演習加菜金2880元，判刑4年半定讞，藍綠立委都幫忙喊冤，甚至罵法院有恐龍，最高法院多名法官深感不以為然，若外界認為刑罰過苛，法務部應直接修法；對此，法務部長蔡清祥回應，已經著手開始修法工作，全盤檢討。

蔡清祥指出，因韓豫平案件引起各界關注，法務部檢察司上周開始蒐集相關資料，會朝修法方向努力，因現行刑法瀆職罪章和貪汙治罪條例之間有條文重疊、情輕法重等問題，或構成要件是否合時宜，會一起全盤檢討。

他說，至於現行貪汙治罪條例規定，犯罪所得5萬元以下本就可以減輕其刑，如果認為還需要修正，法務部也會一併檢討。

最高法院法官認為，現行貪汙治罪條例第12條規定，「情節輕微，不正利益5萬元以下者，減輕其刑」，若外界認為處罰過於苛刻，法務部可參考1973年的戡亂時期貪汙治罪條例規定，「情節輕微，所得財物在3000銀元以下者，適用有較輕處罰規定的刑法或其他法律」，來提出修正草案。

法官認為，由主管機關法務部修法，為最有效解決爭議的方法，而不必捨近求遠、大費周章地開研討會；貪汙治罪條例至今仍為有效法令，韓豫平定讞卻暫緩執行，也有違法之虞，若想為未來通案解套，修法還是必要的，至於金額、是否溯及既往等條件可再討論。

法務部長蔡清祥。記者林孟潔／攝影
法務部長蔡清祥。記者林孟潔／攝影

法務部

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