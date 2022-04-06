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為坐好車位 他持假身分證字號訂台鐵票檢聲請簡易判決

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

楊姓男子為了能訂到心儀的火車座位、時段等，以偽造身分證字號利用訂票APP向台灣鐵路局訂了81筆車票，被鐵路警局發現移送，新北地檢署考量楊男認罪，依偽造文書罪向法院聲請簡易判決。

檢警調查，楊男為了能訂到心儀的火車座位、時段等，又因台鐵當時規定3個月內訂票未取票達3次便停權6個月的規定，便想到能利用網路上身分證字號產生器產出兩筆偽造身分證字號，在去年1月至同年5月止於台鐵訂票APP上共訂購多達81筆火車票，其中只有取票8張，影響台鐵對網路訂票系統的管理正確性與民眾訂票權益。

鐵路員警發現此事依法移送楊男，楊男對犯行坦承不諱，檢方考量楊男認罪，依行使偽造準私文書罪向法院聲請簡易判決。

楊男為了好車位，多次利用假身分證字號訂台鐵車票，被檢方依行使偽造準私文書罪聲請簡易判決。圖／聯合報系資料照
楊男為了好車位，多次利用假身分證字號訂台鐵車票，被檢方依行使偽造準私文書罪聲請簡易判決。圖／聯合報系資料照

台鐵 身分證

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