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嘉市議員戴寧父將舉辦告別式 律師聲請交保仍遭駁回

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

涉及詐領助理費收押中的嘉義市議員戴寧，因父親戴建三過世將於本月8日舉辦告別式，律師再提願以150萬元具保等讓戴寧返家盡孝，嘉義地院考量原本羈押理由仍未消失，駁回交保聲請。

嘉義地方法院表示，被告羈押原因仍然存在，檢察官也表示被告涉嫌犯罪事實還在調查釐清中，不宜給予交保，故本院認維持羈押裁定尚屬適當且有必要，本件聲請予以駁回。

因戴建三將於8日舉辦告別式，為讓戴寧盡孝，委任律師陳澤嘉上周再度向地院聲請具保停押，其理由包括羈押至今已有3週，戴寧從未拒絕配合或企圖躲匿，也沒有聯繫或影響相關證人，且證人已於偵查中具結作證，相關證據早已扣押，無串證或滅證之虞。檢方3月31日訊問戴寧，都以相同問題重複訊問，戴寧已將案情說明清楚，且戴寧母親也於同日到案具結作證，已無串證之虞，而無羈押必要，請求以150萬元交保，並限制住居在其戶籍地。

3月23日清晨戴寧依羈押法第23條第1項規定，在嘉義看守所人員戒護下返家奔喪，戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬拜祭畫面經由媒體曝光，引發民眾批評不近人情。5名嘉義縣市出身的立委陳明文、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人向法務部長蔡清祥表達抗議。

嘉義市議員戴寧委任律師再聲請具保停押，遭地院駁回，圖為日前上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬拜祭畫面。圖／民眾提供
嘉義市議員戴寧委任律師再聲請具保停押，遭地院駁回，圖為日前上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬拜祭畫面。圖／民眾提供

嘉義 律師

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