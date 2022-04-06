嘉市議員戴寧父將舉辦告別式 律師聲請交保仍遭駁回

涉及詐領助理費收押中的嘉義市議員戴寧，因父親戴建三過世將於本月8日舉辦告別式，律師再提願以150萬元具保等讓戴寧返家盡孝，嘉義地院考量原本羈押理由仍未消失，駁回交保聲請。

嘉義地方法院表示，被告羈押原因仍然存在，檢察官也表示被告涉嫌犯罪事實還在調查釐清中，不宜給予交保，故本院認維持羈押裁定尚屬適當且有必要，本件聲請予以駁回。

因戴建三將於8日舉辦告別式，為讓戴寧盡孝，委任律師陳澤嘉上周再度向地院聲請具保停押，其理由包括羈押至今已有3週，戴寧從未拒絕配合或企圖躲匿，也沒有聯繫或影響相關證人，且證人已於偵查中具結作證，相關證據早已扣押，無串證或滅證之虞。檢方3月31日訊問戴寧，都以相同問題重複訊問，戴寧已將案情說明清楚，且戴寧母親也於同日到案具結作證，已無串證之虞，而無羈押必要，請求以150萬元交保，並限制住居在其戶籍地。