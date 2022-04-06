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假地下匯款真詐騙 越南女誆同鄉血汗錢落網

中央社 / 南投縣6日電

一名女性犯嫌以低手續費、優渥匯率作為地下匯兌噱頭，詐騙越南籍同鄉移工薪資、存款，待移工接到親友電話才知道血汗錢被騙走，不法獲利200多萬元，南投警方今天宣布緝獲犯嫌。

南投縣警察局南投分局今天發布新聞資料表示，近日查獲越南籍女性犯嫌以「快速、低手續費、較優渥匯率」為噱頭，吸引有匯款需求的同鄉移工交付金錢，卻是假借地下匯兌騙錢，不法獲利新台幣200多萬元，全案依涉犯銀行法、刑法詐欺罪函送台中地檢署偵辦。

南投分局指出，犯嫌居無定所，又以「小蜜蜂」模式四處攬客匯款，增加查緝難度，近日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，犯嫌很有「防疫觀念」提供到府服務，直接到被害人工作地點、宿舍收款，地點涵蓋中、彰、投地區，被害人原以為犯嫌服務貼心，直到接到親友電話才知道血汗錢遭騙走，並未如期匯款。

南投分局接獲報案立即成立專案小組偵辦，雖犯嫌狡猾無確定住處，但警方比對分析上百支監視器影像後，推測犯嫌可能出沒時間、地點，兵分多路於犯嫌可能住處及行經地點埋伏，順利在台中市霧峰區查獲正要買早餐的犯嫌，不排除背後有集團，持續溯源查緝。

南投分局長潘仕能說，南崗工業區外籍移工人數約6400多人，移工若有跨境匯款需求，應循合法管道；另外，為防範外籍移工聚集滋事，每週至轄內移工商店、小吃部、移工聚集處所臨檢及犯罪預防宣導，並提醒地下匯兌風險高且觸犯銀行法，勿以身試法。

移工 地下匯兌 越南

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