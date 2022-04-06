埋伏銀行外隨機行竊 他剛領80萬現金慘遭破窗全偷走

台中高姓男子無業缺錢花用，在大甲附近銀行隨機找下手目標，眼見剛領完錢的許姓男子拿著紙袋上車，就一路尾隨趁他到超商買東西時破窗，馬上偷走整包裝有80萬元現金的紙袋，檢警循線逮到人時高已花到剩下3萬8000元，法院刑事依竊盜罪判高2年，民事判他應給付許80萬元，可上訴。

檢警調查，高男2019年10月1日持破窗器在大甲區一帶銀行埋伏，隨機尋找目標下手，一早9點多見許男走出銀行手還拿1個疑似裝有現金的信封袋，高就一路尾隨在許車後，見對方在附近超商下車購物，隨即上前擊破右前座窗戶。

高一把拿走車內裝有80萬元現金的紙袋，得手就騎車揚長而去，沒多久許男回來才車窗破損，才剛領出的現金全數遭竊，警方調閱監視器掌握許身分，10月21日就持搜索票逮人，當場起獲高作案用的破窗器，但偷走的80萬元卻只剩下3萬8000元。

刑事部分，法院已依竊盜罪判處高男有期徒刑2年；許再提刑事附帶民事訴訟，主張除了遭高男偷走的損失，連同車窗破損修復費用8000元，一共向高求償80萬元。

對此，許男表示當天他偷走的款項應為90萬元，剩下的3萬8000元已由許領回，他同意對方求償的金額，但自己目前在監執行中尙無資力償還，等之後出監會努力清償。