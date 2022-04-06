「乖乖」創辦人之子挨告詐欺 告訴逾期獲不起訴

國民零食品牌「乖乖」創辦人廖金港之子廖明輝，10多年前因公司赴陸發展受挫，財務陷入危機，向外借貸卻遇上食安風暴，引爆乖乖經營權大戰，最後被家族以外的三地開發集團併購，當初借錢的呂姓金主指控，廖明輝在2006年間詐騙25萬美金未返還，但因逾告訴期，台北地檢署今對廖明輝處分不起訴。

乖乖股份有限公司事由廖金港在1956年創立南方行起家，一開始與日商合作開發製藥胃芬達液等藥品，1968年取得GMP製藥認證後，廣為人知的乖乖食品、孔雀餅乾等零食產品陸續上市，受到小朋友歡迎，乖乖也始終維持家族模式經營，直到試圖西進發展受挫。

廖明輝接手經營後，向外借貸解決赴陸設廠的財務問題，偏偏又被牽連捲入黑心油、塑化劑、銅葉綠素鈉等食安風暴，2018年傳出廖明進把股權轉讓給金門縣議員參選人張富貴，張富貴打著乖乖總裁名義參選，廖明輝同年在股東臨時會敗陣，換哥哥廖清輝當董事長，2019年經營權易主，由高雄三地開發集團的鍾嘉村、鍾育霖入主經營至今。

據了解，廖明輝在經營乖乖期間，曾多次對外借貸周轉，對象包括有意參與經營的投資人、民營企業，其中呂姓金主提告指控，2006年4月間，廖明輝找他借了25萬美元(約台幣726萬餘元)，卻始終沒有還錢，涉詐欺、背信等罪。

根據舊刑法規定，2006年7月以前的詐欺罪告訴期只有10年，台北地檢署以告訴逾期為理由，對呂姓金主提告廖明輝部分不起訴，其他債主指控情節仍在偵辦中。