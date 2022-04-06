愛河酒駕釀1死3傷 想拿1800萬房子賠償卡關 再押2個月

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，無照酒駕在河東路、國民街口撞飛斑馬線上的范姓女子一家4口，范女傷重不治，丈夫、2名女兒受重傷，黃被雄檢依不確定故意殺人罪起訴，目前仍在押，黃曾提出將家中市值1800萬的房子拿來賠償，家人卻有異議，今高雄地院召開延押庭，黃主動表示，在還沒獲得家屬諒解前，他不希望交保，法官審理後，裁定續押。

黃男當時從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起，范女送醫後不治，丈夫、2名女兒重傷。

檢方認為黃男明知無法安全駕駛，卻不聽有人勸阻，短短600公尺距離，高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，造成1死3傷悲劇，有殺人不確定故意，依殺人、酒駕致人於死等罪起訴。

黃當時案發後，被檢方聲押，地院召開羈押庭時，曾詢問黃可負擔具保金額，黃子洋僅能付出20萬元，法官考量20萬具保金對他未來面臨的刑責而言，沒其他有效替代手段，裁定羈押至今。

今年2月，高雄地院首度開庭，黃當庭下跪磕頭，希望將老家一棟市值1800萬的房子交出來，作為後續賠償使用，但反被范女家屬痛批「噁心」，今高雄地院召開延押庭，法官詢問黃身體狀況，黃稱身體狀況正常，也詢問他與范女家屬調解狀況。

黃子洋的辯護律師指出，黃子洋名下的房子目前市價約1800萬元，但在調解過程中，黃的二姐向法院聲請異議，認為房子是媽媽打拼而來，現在媽媽癱瘓住院，雖然房子出租，但都拿來當醫藥費，不能處分這間房子，整個調解過程目前卡關。

黃子洋說，在取得家屬諒解前，他不希望交保，他犯錯就是承擔後果，就算房子不能抵押，他也會想辦法去籌，只是房子被對方提假扣押，沒有任何抵押品，他也知道要籌這筆錢很困難；法官最後裁定，諭知黃子洋延長羈押2個月。