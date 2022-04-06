受刑人恐嚇潑女書記官尿、沸油 減成4月刑定讞理由曝光

葉姓男子不滿台北地檢署辦他恐嚇罪，害他入監服刑，2018年11月20日在岩灣技訓所寫下恐信，威脅「要對北檢人員潑滾燙的沙拉油，要拿瓦斯桶到北檢引爆，要到北檢2辦樓下放火燒2辦，這2天也想拿尿液往女書記官潑下去」。台北地方法院依職務強制罪判7月徒刑，台灣高等法院今改依恐嚇危害安全罪判4月得易科罰金之刑定讞。

葉先前因恐嚇罪遭北院判刑5月，高院也駁回他的再審聲請的抗告、再抗告，葉心生不滿，寫信恐嚇北檢承辦股，讓相關人員感到畏懼。

高院認為，恐嚇信中有「我想拿尿往女書記官潑下去造成他們恐懼‥別人造成你們恐懼就要被關」等字眼，葉顯然知道收到信的人閱讀後會有害怕的心理，足認主觀上有加害他人的意思，且書信用語在客觀上也足讓一般人產生畏怖心而危害安全。

高院指信中充斥「潑滾燙的沙拉油」、「放火燒」、「潑尿」等威嚇、使人畏懼的用詞，明顯不是在抒發情緒或抱怨、傳遞司法不公的訊息而已。

因原判決變更檢察官起訴法條，認為葉犯的是刑法職務強制罪，但該罪的構成要件須具備施強暴、脅迫，尚須具備使公務員執行一定職務，而葉只是在信中寫下「我希望妳看到信趕快處理‥妳‥快點處理」，無法判斷他寫書信的動機是為了使公務員為何種職務行為。