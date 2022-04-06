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5年5次酒駕 員警取締也搖頭
高雄市警察局趁酒駕新法實施，在清明連假期間，執行「防制酒駕專案」，不過，新法實施首日，警方卻一連發現2男子已有多次酒駕紀錄，其中5年內5次酒駕，員警談到這名男子，也不禁搖頭。
高雄市警交通大隊統計，4月2日至5日清明連假防制酒駕專案，高雄市警方共計取締144件酒駕。
高雄市警新興分局在昨天凌晨在前金區河南、瑞源路口，發現葉姓男子（43歲）騎機車闖紅燈，攔車盤查，他稱肚子餓去來消夜，談話中，才發現他酒駕。新興警分局在清明防制酒駕專案期間，就取締19件酒駕。
高雄市警小港分局在3月31日酒駕新法實施首日晚間，分別在小港區桂華街與桂園路口、孔鳳路與華昌路口，取締沈姓（45歲）、陳姓（59歲）2男子涉嫌酒駕。沈在5年內已經是第三次酒駕、陳姓男子更在5年內第五次酒駕。
警方了解，沈姓男子因騎機車沒未戴安全帽，員警攔下他，發現他渾身酒氣，呼氣酒測值每公升0.35毫克；沈稱下班後就在雜貨店，和朋友一起喝保力達，心想離家不遠才酒後騎車。不久，小港警分局員警又在小港區孔鳳路、華昌路口，發現陳姓男子騎機車滿臉通紅，經酒測值0.25毫克，才發覺陳在5年內已被取締5次酒駕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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