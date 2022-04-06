國道兩度惡意擋車遭起訴 台南男稱引擎故障判無罪

台南曾姓男子去年5月20日晚間開車行國道1號北上鹽水溪橋路段，遭後車陳姓男子指控，兩度無故驟然減速阻擋前進，恐有避煞不及發生碰撞之虞，檢方依涉妨害公眾往來安全罪及強制罪嫌起訴，曾辯稱車子引擎有問題，有閃雙黃燈警示，台南地院當庭勘驗，認證據不足，判他無罪。

檢警調查，案發當晚7時30分，曾男開車行經北向317公里處時，疑不滿陳男在曾車後方使用遠光燈影響視線，趁陳男駕車變換車道至其車後方時，兩度無故驟然減速阻擋，妨害陳男自由駕車在該高速公路上行駛權利，並使高速行進中的後方來車，恐有避煞不及發生碰撞之虞，致生公眾往來陸路危險。

曾男否認有何妨害自由及公共危險犯行，他辯稱，當時是所駕轎車引擎有問題，有閃雙黃燈警示，且準備切到外側車道下交流道。

台南地院當庭勘驗陳男行車紀錄，陳男原行駛在國道一號高速公路內側車道，前方無任何車輛，後曾男所駕車輛自畫面右側中線車道出現，超越陳車行駛其右前方，陳男隨後自内側車道變換至中線車道跟在曾車後方。隨後，曾車減速警示燈閃爍2次，陳車也減速2次，此時內側車道均無車輛行駛。

合議庭認為，勘驗畫面，當時車流量不大，曾車行駛中線車道，內側車道極為暢通，曾男雖有減速2次，但無其他高速、併排行駛或隨意左右變換車道的壅塞陸路行為，是否已造成公眾往來危險的狀態，或有致生公眾往來陸路危險，仍有疑問，難以證明。

同時，曾男於案發時既有閃雙黃燈警示，且切到外側車道再經輔助車道下交流道，曾男所稱車子引擎有問題，且準備切到外側車道下交流道方減速等語，並非沒有依據。