怎樣算尊重被害人？ 國民法官法庭「被害人座位」吵翻

檢察官改革團體「劍青檢改」今發出抗議，指國民法官制度精神在「尊重與參與」，但司法院規劃國民法官的法庭空間配置過程未與各方團體溝通，對外號稱「以更舒適無壓迫感的『參與體驗』為準則」，實際上「只重法官台上體驗，不管台下訴訟參與」。司法院則回應明天將召開席位布置諮詢會議，討論包含被害人席位在內的席位布置。

劍青檢改今認為國民法官法的理念，是邀請人民直接參與法庭，核心精神在「尊重與參與」。對於尊重，不是只尊重坐在台上的職業法官和國民法官，也應當尊重所有參與訴訟活動的主體，包括檢察官、辯護人、被告、被害人、證人、鑑定人、沒收參加人等等。

劍青檢改指司法院2020年3月19日公布修正的「法庭席位布置規則」，將「被害人及訴訟參與人」獨立設置一席在審判活動區，彰顯被害人在法庭上特殊的重要性與獨立性，「堪屬正確」。但司法院去年10月19日卻面修正規則，未與各方協商，將「被害人」席位挪移至公訴檢察官席位的後方，變成檢察官後方第二排，毫不尊重檢察官及犯罪被害人團體，籲「回頭是岸」。

劍青檢改舉殺人案件為例，指被害人（包括遺屬）才是整個法庭活動中最痛苦，也最想見證正義、最想跟法官們說話的人，他們才是最應該獲得尊重與參與的人。目前司法院的法庭配置，從未尊重被害人，應該儘速重新調整更正。

但被害人作為受害一方，立場雖然與被告相對立，檢察官雖也是控訴被告的一方，立場原則上也和被告相對立，但不代表檢察官和被害人立場會完全一致。劍青檢改認為把告訴人排在檢察官區域後排，邏輯重大錯誤。劍青檢改認為，告訴人坐在檢察官區域內，且為後排，無從陳述意見或反映表情，甚至讓國民法官誤認完全依附於公訴檢察官。

劍青檢改認為司法院應揚棄「敵人的敵人就是朋友」這種思考，空間規劃上，不應只專注於法檯上盤踞高坐的法官，更應兼顧法檯下每一個人的感受。

司法院表示，應保障被害人在訴訟程序中得以充分陳述意見、參與程序，因此在國民法官法庭中設置被害人的專屬席位，且應維持審檢辯三方構造。