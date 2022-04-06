退休師逆向被開單飆罵警察去死一死 員警受辱求償15萬

台中孟姓退休老師騎車逆向被高姓警員攔查，他竟飆罵「你卡囂張沒關係」、「警察都去死一死好了」等語，刑事被依妨害公務判拘役15日確定。高員不滿無端受辱，再對孟提民事訴訟主張自己遭恫嚇心生畏懼求償15萬元，法院認定以1萬元為適當，判孟應給付高1萬元，可上訴。

檢警調查，孟男2021年10月24日騎車經民族路時，因逆向被第一分局大誠派出所高姓警員攔查、開單舉發，孟心生不滿竟直接用台語說「你警察卡注意一點」、「你中共沒把你殺死，台灣人先把你殺死」。

孟一兩句罵不夠，還繼續恫嚇說「你敢寫你的名字，你就注意了」、「你卡囂張沒關係」，最後還說「警察都去死一死好」等語，當場被依妨害公務現行犯逮捕送辦。

審理時，孟坦承違規逆向遭舉發，但否認妨害公務，辯稱當時警察已經開完單了，並非執行職務之際，且沒有跟警察講到任何話。但法院勘驗警方密錄器，發現孟男當時辱罵全程都被錄下來，當下高員也尚未交付舉發通知書給他，可認定孟是在高執行公務期間辱罵。

法院認為，孟以「你警察卡注意一點」、「你中共沒把你殺死，台灣人先把你殺死」，「警察都去死一死好」等語，已直接表示要不利於高員生命，足以使人心生畏懼，刑事依妨害公務罪判他拘役15日，得易科罰金確定。

高員再提起刑事附帶民事損害求償，主張孟男當時對他恫嚇、辱罵，造成自己心生畏懼，對孟求償非財產損失15萬元；孟抗辯稱，高應舉證其精神上確實受到損害的程度。