少將詐2880元關4年半 最高法院：法務部修法是解決之道
陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平7年前詐領漢光演習加菜金，支付指揮官招待部署家人吃海產費用共2880元，判刑4年半定讞，藍綠立委都幫忙喊冤，甚至罵法院有恐龍；最高法院多名法官深感不以為然，認為判決於法有據，若認為刑罰過苛，貪汙治罪條例主管機關法務部應直接修法，訂定相當金額以下得適用刑法或其他法律等規定。
韓豫平主要犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，為7年以上徒刑重罪，而依同法第12條規定，韓因詐領金額低獲減刑，但他否認犯行，歸咎幕僚不懂核銷，而無法用刑法再減刑。
最高法院法官認為，現行貪汙治罪條例第12條規定，「情節輕微，不正利益5萬元以下者，減輕其刑」，若外界認為處罰過於苛刻，法務部可參考1973年的戡亂時期貪汙治罪條例規定，「情節輕微，所得財物在3000銀元以下者，適用有較輕處罰規定的刑法或其他法律」，來提出修正草案。
最高檢察署從去年底開始，針對公務員詐領費用相關案件法律適用歧異，邀集學者專家開研討會，並發文各檢察署，最終結論為適用刑法詐欺罪，而非貪汙治罪條例，然而，最高法院認為檢方做法有「強渡關山」之虞。
法官認為，由主管機關法務部修法，為最有效解決爭議的方法，而不必捨近求遠、大費周章地開研討會；貪汙治罪條例至今仍為有效法令，韓豫平定讞卻暫緩執行，也有違法之虞，若想為未來通案解套，修法還是必要的，至於金額、是否溯及既往等條件可再討論。
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