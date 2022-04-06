快訊

疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

少將詐2880元關4年半 最高法院：法務部修法是解決之道

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平7年前詐領漢光演習加菜金，支付指揮官招待部署家人吃海產費用共2880元，判刑4年半定讞，藍綠立委都幫忙喊冤，甚至罵法院有恐龍；最高法院多名法官深感不以為然，認為判決於法有據，若認為刑罰過苛，貪汙治罪條例主管機關法務部應直接修法，訂定相當金額以下得適用刑法或其他法律等規定。

韓豫平主要犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，為7年以上徒刑重罪，而依同法第12條規定，韓因詐領金額低獲減刑，但他否認犯行，歸咎幕僚不懂核銷，而無法用刑法再減刑。

最高法院法官認為，現行貪汙治罪條例第12條規定，「情節輕微，不正利益5萬元以下者，減輕其刑」，若外界認為處罰過於苛刻，法務部可參考1973年的戡亂時期貪汙治罪條例規定，「情節輕微，所得財物在3000銀元以下者，適用有較輕處罰規定的刑法或其他法律」，來提出修正草案。

最高檢察署從去年底開始，針對公務員詐領費用相關案件法律適用歧異，邀集學者專家開研討會，並發文各檢察署，最終結論為適用刑法詐欺罪，而非貪汙治罪條例，然而，最高法院認為檢方做法有「強渡關山」之虞。

法官認為，由主管機關法務部修法，為最有效解決爭議的方法，而不必捨近求遠、大費周章地開研討會；貪汙治罪條例至今仍為有效法令，韓豫平定讞卻暫緩執行，也有違法之虞，若想為未來通案解套，修法還是必要的，至於金額、是否溯及既往等條件可再討論。

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平。圖／聯合報系資料照片
陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平。圖／聯合報系資料照片

貪汙 法務部 漢光演習

延伸閱讀

立委籲修法保障同志家庭收養 法務部：5月底提評估報告

高志鵬貪汙坐牢756天假釋後聲請釋憲 憲法法庭不受理

【重磅快評】戴寧奔喪記 戳破蔡政府的人權口號泡泡

「銀行員之死」諸慶恩案聲請再審 最高法院駁回確定！

相關新聞

情侶大吵男下體遭重踹...他反擊打到女友腦重傷、終身沒嗅覺

台中劉姓男子和許姓女友因感情問題大吵，竟掐她脖子、賞巴掌還推去撞機車，許為反擊也猛踢了劉生殖器一下，未料劉怒火被點燃使出...

5年5次酒駕 員警取締也搖頭

高雄市警察局趁酒駕新法實施，在清明連假期間，執行「防制酒駕專案」，不過，新法實施首日，警方卻一連發現2男子已有多次酒駕紀...

國道兩度惡意擋車遭起訴 台南男稱引擎故障判無罪

台南曾姓男子去年5月20日晚間開車行國道1號北上鹽水溪橋路段，遭後車陳姓男子指控，兩度無故驟然減速阻擋前進，恐有避煞不及...

退休師逆向被開單飆罵警察去死一死 員警受辱求償15萬

台中孟姓退休老師騎車逆向被高姓警員攔查，他竟飆罵「你卡囂張沒關係」、「警察都去死一死好了」等語，刑事被依妨害公務判拘役1...

怎樣算尊重被害人？ 國民法官法庭「被害人座位」吵翻

檢察官改革團體「劍青檢改」今發出抗議，指國民法官制度精神在「尊重與參與」，但司法院規劃國民法官的法庭空間配置過程未與各方...

少將詐2880元關4年半 最高法院：法務部修法是解決之道

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平7年前詐領漢光演習加菜金，支付指揮官招待部署家人吃海產費用共2880元，判刑4年半定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。