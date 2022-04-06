球棒、束帶、酒精、水果刀虐妻 家暴案判「無法」審理　

謝姓男子懷疑妻子結交異性友人，持球棒毆打妻子、以束帶割妻子、以冷凍酒精淋在妻子的身上，再以剪刀割斷妻子頭髮，檢察官依家暴傷害罪起訴謝，台北地方法院審理認為，檢方起訴程序錯誤，判「本件公訴不受理」。

判決書指出，檢察官起訴被告，只是寫好起訴書的日期，實際上，並沒有訴訟繫屬及訴訟關係；謝姓男子所犯的傷害罪，謝妻雖然提告，且經檢察官於2022年2月17日製作起訴書原本、書記官於3月1日製作起訴書正本，不過，謝妻在2月22日已經具狀撤回告訴。

法官認為，家暴案2022年3月9日才繫屬法院，有「台灣台北地方檢察署111年3月9日北檢邦巨110偵20043字第1119020209號」函文上法院的收文章戳，可見，案件在繫屬法院之前，即已欠缺告訴的訴追條件，檢察官起訴程序違背規定，因此諭知不受理判決。

台北地檢署起訴指出，謝姓男子與告訴人劉姓女子前為夫妻關係，兩人2009年1月15日結婚，2022年2月22日離婚。

檢方指控，謝姓男子2021年6月7日晚間6時，在台北市中正區劉女住處，因懷疑劉女結交異性友人，雙方爭執，謝手持球棒毆打劉女、手指戴束帶以束帶的斷裂面割傷劉女、以冷凍過的酒精淋濕在劉女的身體，並以剪刀、水果刀割斷劉女的頭髮。

謝施暴後，造成劉女額頭、下巴多處挫傷、左眼瘀青、右上臂瘀青、右前臂擦傷、右大腿多處擦傷、右足背瘀青、左膝蓋瘀青、左手肘瘀青等。