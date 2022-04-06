罵「不要臉混蛋」 法官判一個字要罰一千元

宋姓女子與蕭姓女子都是軍公教權保協會會員，分別擔任監事及理事職務。2020年7月底軍公教權保協會舉行臨時會員代表大會暨理監事選舉，宋認為開會適法性有疑義，蕭則認宋未經大會同意私自錄影，雙方發生爭執，宋一氣之下嗆對方「不要臉、混蛋」；新竹地院審理終結，宋被依公然侮辱罪判拘役5日。

法官審理時，宋坦承持手機在會場內錄影，並於蕭女出手阻擋手機鏡頭時嗆人，但否認有公然侮辱犯行，辯稱她現場錄影是合法行使監事職權，竟遭蕭身體靠近並出手阻擋鏡頭，且謾罵挑釁是一時氣憤才脫口說出，乃自我防衛正常反應，並無公然侮辱之意。

但法官指出，「不要臉」為罵人不知羞恥；「混蛋」則為罵人愚笨、糊塗，可見宋女是於與蕭因可否私自在會場內錄影一事發生爭執時，在特定多數人公共場所指名道姓地辱罵對方，主觀上有公然侮辱犯意。