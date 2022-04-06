單親媽尋下一春卻成中興橋焦屍 他變換車道釀禍判10月

因酒駕而遭註銷駕照的廖姓男子，2019年無照駕車、載剛離婚的陳姓女友人出遊，行經中興橋三重時因變換車道，遭後方侯姓男子駕駛的賓士車撞擊，廖的轎車因此往前撞擊分隔島、再彈跳翻滾撞上一台小貨車的右側車頭。廖的轎車漏油，撞擊火花釀火燒車，陳女葬身火海。一審依過失致死罪判廖10月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。

陳姓女子（43歲）2018年才離婚，正追求人生下一春，卻發生意外，當時女兒才7歲。侯姓男子涉過失致死部分，檢方不起訴確定。

廖姓男子（50歲）2010年時因酒駕而遭監理機關註銷駕照，未再重新考領。2019年11月16日下午，廖開車載陳女外出，卻在中興橋三重端中正南路、環河北路出口匝道前，向右跨越雙白實線的禁止變換車道線，變換車道至外側、匝道車道。侯姓賓士車駕駛當時超過50公里速限，也沒注意到車前狀況，他緊急煞停並向右閃避，但仍在撞上右側分隔島後彈回，再撞擊廖的轎車右後側車身，造成一連串意外。

當時坐在右前座的陳姓女子，因受困翻覆的車中，全身嚴重燒傷，熱休克併神經性休克，當場死亡。廖雖推開車門脫困，但因火勢猛烈，只能目睹陳女被燒死，並向警方承認肇事。

新北地方法院審理時，廖不否認無照駕車，但認為沒有過失致死犯行。廖說，他切換車道有打方向燈，車速也很慢，有注意後方來車，也已經跨過了雙白線，是因為侯的賓士車突然從後面追撞，他才會撞到護欄導致翻車。

但新北地院勘驗相關行車紀錄器，卻顯示廖的車子在亮右轉方向燈後，於外側車道後方還無來車接近的情形下，僅保持車身「略為跨越車道」的狀態，時間長達9秒，直到達雙白實線處，才明顯外切變換車道，違規與事故發生僅相距4秒。因事故造成陳女死亡、侯姓駕駛胸壁等部位受傷，新北地院認定廖犯過失致死、過失傷害兩罪，並依較重的過失致死罪論處。

因廖姓男子無照上路，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑，而他自首，依刑法規定可減刑，一審考量廖造成陳女家屬無法抹滅的傷痛，也未與被害人和解，但衡酌侯的車速過快也有過失，判他10月徒刑。

廖上訴，但高院刑事庭認為廖有違規過失，雖然他認為侯姓男子有過失，但廖才是發生車禍最主要的原因，不能主張信賴原則。高院認為一審量刑妥適，因此駁回廖上訴，他仍得上訴。