情侶大吵男下體遭重踹...他反擊打到女友腦重傷、終身沒嗅覺

台中劉姓男子和許姓女友因感情問題大吵，竟掐她脖子、賞巴掌還推去撞機車，許為反擊也猛踢了劉生殖器一下，未料劉怒火被點燃使出重拳把許打趴在地，害她腦部重創聽力受損、嗅覺喪失；法院考量劉犯後坦承、已賠償許女並和解獲原諒，依傷害致重傷罪判他1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，劉男、許女原本是無共財共居男女朋友，2人在2018年9月20日因感情問題大吵，許打算開車先離開但劉卻強拉她下車還摑掌、掐脖，甚至猛力推去撞一旁機車，許也不甘示弱反擊一腳踢中劉的生殖器。

結果劉因劇痛勃然大怒，一時激動揮拳重擊許左臉，害她整個人重心不穩倒地頭還撞到柏油路，導致她頭部重傷、腦震盪等，引發左側聽力損傷、嗅覺喪失等難以恢復的重傷害。

審理時，劉男坦承不諱，與許女證詞大致相符，許也提出相關診斷、驗傷證明。醫院也指出，許女核磁共振檢查出「雙側嗅球有不正常現象」，治療評估後仍認定嗅能完全且永久喪失，法院認定該部分已達毀敗嗅能的重傷害程度。

法院也審酌，劉、許當時是男女朋友，劉情緒激動思慮未周造成許嗅覺喪失，但相較事先埋伏、持武器猛攻致人重傷者仍有別，且劉犯後坦承、無前科，已經和許和解並賠償完畢，足見有悔悟之心，許也當庭表示同意給予劉自心機會。