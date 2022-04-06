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偷蘋果辯稱試吃後才談價錢 判拘役20天

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市余姓男子路經市區一處水果攤見女老闆忙著搬運水果，趁機拿走１顆價值20元蘋果，剛好被女老闆的男友發現，余男辯稱說想試吃一口才談價錢，由於余男已不是第一次涉嫌行竊，店家報警處理，警方依法送辦，嘉義地方法院簡易判處余男犯竊盜罪，處拘役20日，得易科罰金以1千元折算1日。可上訴。蘋果1顆發還被害人。

據了解，余男鍾愛蘋果，每經過這處水果攤就會趁機摸走1顆放到自己口袋，剛開始女老闆都會告誡余男，但余男似乎不當作一回事，今年3月3日下午2時許，余男經過水果攤，女老闆正忙著搬運水果，余男見有機可趁，涉嫌將1顆蘋果放進自己口袋，此舉被女老闆曾姓男友發現報警，警方到場後余男才從口袋將1顆蘋果拿出來，辯稱要先試吃再談價錢，警方依竊盜罪嫌送辦。

轄區警方私下表示，受理水果攤案子就有3件，每次余男都是只拿1顆蘋果，因為竊盜是公訴罪，依法將余男送辦，蘋果價值不高，余男也坦承犯行，最後法院簡易判決，判拘役可易科罰金，余男的家人不想管，更不想幫他繳罰金，就讓余男去關一陣子，家人、店家也就能清靜好幾天。

余姓男子涉嫌拿走1顆蘋果，辯稱是要先試吃再談價錢。照片為示意圖。記者李宗祐／攝影
余姓男子涉嫌拿走1顆蘋果，辯稱是要先試吃再談價錢。照片為示意圖。記者李宗祐／攝影

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